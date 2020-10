Madagascar: Rendez-vous - Des événements pour toutes les générations

Entre un voyage dans le temps mélodieux dans le centre-ville et des retrouvailles avec des artistes de renom, faites votre choix.

Promesses de belles réjouissances, mais aussi d'émerveillements. Les événements culturels de ce jour vous embarqueront pour de longues épopées musicales. De la ville des Mille à la ville d'Eaux, le public aura le choix entre plonger pleinement dans les années yéyé ou se retrouver en compagnie de ces chanteurs et groupes au caractère bien trempé.

Dès 16 heures, rendez vous est ainsi donné à l'Institut français de Madagascar (IFM) à Analakely pour bien débuter votre randonnée musicale de ce samedi après-midi. Dans le cadre de cet événement exceptionnel qu'est « 60' Souvenirs croisés », un grand concert avec l'illustre Fanja Andriamanantena sur la scène de la salle Albert Camus de l'IFM vous attend. Des retrouvailles à ne surtout pas rater, car il est tellement rare de voir cette illustre chanteuse, auteure et compositrice émérite au-devant de la scène. Elle sera exclusivement accompagnée du comédien et slameur talentueux Gad Bensalem, ainsi que de l'incontournable virtuose du piano, Njaka Rakotonirainy.

Des retours enchanteurs

Une exposition en partenariat avec le Musée de la photo se découvrira en guise d'entracte, avant d'entamer le « Karaoké géant » en hommage aux tubes des années 60, toujours dans la salle Albert Camus. Vers 18h30, un grand bal populaire avec le Tarika Baobab clôturera cette journée à l'IFM à Analakely, sur la terrasse de la médiathèque.

Ailleurs, c'est une petite déferlante d'événements musicaux que l'on aura le plaisir de découvrir. Même si comme d'habitude, la soirée du vendredi a été déjà copieuse, ce jour n'est pas à dédaigner. Notamment avec le grand retour de l'incontournable Silo, sur la scène du Trass à Tsiadana cette fois. L'occasion de se laisser surprendre de nouveau par ses reprises de ses propres compositions.

Que vous soyez un féru de ballades romantiques ou un adepte de chansons à texte, vous trouverez également votre compte du côté du Piment Café à Behoririka où vous attend le mythique Tselonina, accompagné par les jeunes Parany, Feno et Hoby. À sa manière, le chanteur de « Ravaomaria » nous réserve des retrouvailles des plus enjouées et sans doute taquines, à son image.

Si vous êtes plutôt plus près de la ville d'Eaux, le trio Rolf à la basse, Naday à la guitare électrique et Jonjon à la batterie vous promet un cabaret-concert pour une ode au rock et au funk sur la scène du B'Art Haingo à partir de 20 heures. Certes, le couvre-feu est officiellement levé, mais profitez toujours avec modération de votre soirée.