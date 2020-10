Angola: Le MPLA souligne le sens patriotique de Sérgio Luther Rescova

Luanda — Le Bureau politique du Comité central du MPLA a souligné, vendredi, le sens patriotique et de mission de Sérgio Luther Rescova.

Le gouverneur est décédé, vendredi soir, à la clinique Girassol, à Luanda, victime d'une maladie.

Dans un message de condoléances parvenu à 'ANGOP, le MPLA met en exergue le parcours politico-partisan et le sens d'Etat de Luther Rescova. Le parti au pouvoir le considère comme une source de fierté pour les Angolais et un exemple vivant pour tous les jeunes qui aiment l'Angola et servent le pays avec un sens engagé de mission.

«Sérgio Luther Rescova a accompli avec fierté et dévouement les fonctions les plus honorables au sein du MPLA et dans l'État angolais», lit-on dans le message.

Le MPLA adresse ses condoléances les plus émues à la famille endeuillée, souhaitant que son départ prématuré soit réconforté par le confort de la mission accomplie pour l'Angola et les Angolais.

Le même sentiment de regret a été exprimé par l'ambassadeur angolais au Kenya, Sianga Abílio.

Dans un message de condoléances, la représentation diplomatique affirme que la mort de Sérgio Luther Rescova représente un coup dur pour la province de Uíge, le MPLA et le pays en général, qui perd prématurément un jeune prometteur et exemplaire fonctionnaire de l'Etat.

Tout au long de sa vie, Sérgio Luther Rescova a occupé plusieurs postes au sein du parti et du gouvernement, en particulier celui de premier secrétaire national de la JMPLA de 2009 à 2019, membre de l'Assemblée nationale et gouverneur des provinces de Luanda (janvier 2019 à mai 2020) et de Uíge (mai à octobre 2020).

Maître en Sciences Juridiques et Politiques et diplômé en Droit de l'Université Catholique d'Angola, Sérgio Luther Rescova est né le 16 mai 1980, dans la commune de Damba, province de Uíge.

Il a rejoint le MPLA en 1998.