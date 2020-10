Madagascar: Système d'information sanitaire - Le projet PMI Measure Malaria de l'USAID en renfort

Pour une période de 5 ans, le projet PMI Measure Malaria de l'USAID - financé à hauteur de 1,5 million de dollars pour Madagascar cette année - contribuera à l'amélioration du système d'information sanitaire dans le pays, à travers le renforcement de la collecte et de l'analyse des données de santé.

L'USAID (Agence des États-Unis pour le Développement International) et l'Initiative Présidentielle contre le Paludisme (PMI), en partenariat avec le ministère de la Santé Publique (MinSanP), viennent de lancer officiellement le projet PMI Measure Malaria, lequel aidera le MinSanP à recueillir, analyser et exploiter des données sur le paludisme, la planification familiale et la santé de la mère et de l'enfant. Il s'agit principalement d'aider le ministère à améliorer et à étendre le système électronique d'information sanitaire national de Madagascar, dénommé DHIS2 (District Health Information Software 2). Ce système électronique est utilisé par le MinSanP pour la collecte et l'analyse des données de terrain communiquées par les agents de santé à travers le pays afin d'identifier les tendances, les progrès et les besoins.

Formation. PMI Measure Malaria apportera également son appui dans l'élaboration d'outils pour une meilleure visualisation et analyse des informations contenues dans DHIS2. « Prendre des décisions de santé publique judicieuses nécessite l'accès à de bonnes données. Nos travaux dans le cadre du projet PMI Measure Malaria fourniront des données plus précises qui permettront aux autorités sanitaires de Madagascar de prendre des décisions avisées », a déclaré le directeur général de l'USAID, John Dunlop. Le projet PMI Measure Malaria prend ainsi le relais du projet Measure Evaluation, achevé en mars 2020 dans le cadre duquel le MinsSanP, avec l'appui de l'USAID et de PMI, a élaboré le plan stratégique national d'information sanitaire actuel et a mis en place le système d'information sanitaire électronique national, désormais fonctionnel dans tous les districts sanitaires de Madagascar.

A noter que le projet PMI Measure Malaria qui est mis en œuvre à Madagascar par ICF Macro, Inc. et John Snow Inc. Egalement mis en œuvre dans 10 pays d'Afrique, le projet a pour chef de file l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill.