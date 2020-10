Congo-Brazzaville: Coopération - Le Conseil économique, social et environnemental renoue avec la France

Dans le cadre de la relance des relations bilatérales, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a reçu, le 9 mars à Brazzaville, la visite de l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau.

Après la visite de l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, le bureau du Conseil s'est entretenu avec l'ambassadeur de France. Objectif : actualiser l'accord de partenariat existant entre le CESE congolais et celui de France, basé sur une tacite de reconduction.

« Très sincèrement, je ne connaissais pas bien cette institution. La présidente du Conseil a retracé un peu sa genèse. Elle m'a exprimé son souhait de relancer un partenariat avec l'homologue CESE à Paris. Donc j'ai marqué mon accord de principes pour la relance d'un partenariat entre les deux institutions sœurs », a déclaré le diplomate français, à l'issue de cette première rencontre.

Pour ce faire, le diplomate français entend se lancer dans une démarche de rapprochement entre les deux institutions. « On va essayer de réactiver l'accord qui existait et mettre tout en œuvre pour que ce partenariat redémarre sur des bases plus pratiques, concrètes en termes de formation », a-t-il affirmé, suite à une demande de formation exprimée par la présidente du Conseil, Emilienne Raoul.

Outre la relance de ce partenariat, la demande d'un appui pour la formation des conseillers, l'acquisition du matériel informatique et un appui multiforme ont figuré au menu de la rencontre.

« Les besoins exprimés par le CESE congolais seront notre base de travail sur laquelle le partenaire français examinera. Nous allons plaider pour que ce rapprochement ait lieu, car l'une peut aider l'autre à progresser, à assumer davantage son rôle important. C'est notre rôle d'être intermédiaire », a relevé François Barateau.

Et de conclure : « On a parlé de démocratie participative, donc d'expression de la voix des citoyens, des experts. Si le CESE français peut aider le CESE congolais dans cette démarche-là, mon rôle sera de faciliter ».

Notons que les relations entre les CESE du Congo et celui de France sont symbolisées par un accord de coopération renouvelable par tacite reconduction après deux ans, des missions de haut niveau, les formations en faveur des cadres et agents du Conseil économique et social (CES) congolais, ainsi que le soutien du CESE français aux activités internationales organisées par le CES du Congo.