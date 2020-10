Congo-Brazzaville: Médias - L'Uppc va contribuer à l'assainissement du paysage médiatique

Mettre de l'ordre en faisant gagner les journalistes en professionnalisme et en compétence, c'est l'une des missions que s'est assignée l'Union des professionnels de la presse du Congo (Uppc) qui a célébré sa sortie officielle le 9 octobre à Brazzaville.

Après sa sortie officielle, l'Uppc a déroulé son agenda. Le renforcement des capacités professionnelles des journalistes et l'observation absolue des règles d'éthique et de déontologie dans l'exercice du métier, la défense de la liberté de presse, la consolidation de l'esprit de corps, la solidarité dans la défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs du secteur de l'information et de la communication sont les lignes directrices du plan d'action de la structure associative.

La signature dans les prochains jours du protocole d'accord entre l'Uppc et le Conseil supérieur de la liberté de communication (Cslc) renforcera, par ailleurs, le rôle de l'union dans l'accomplissement de ses missions. « Notre association a été régulièrement sollicitée dans le règlement des délits de presse et autres dérives qui ont amené le Cslc à prendre des sanctions à l'endroit de certains éditeurs de presse », a rappelé Jean Charles Maniongui, président du Conseil d'administration de l'Uppc.

De son côté, Philippe Mvouo, président du Cslc, a salué l'initiative et encouragé à davantage de professionnalisation du métier. « Vous êtes nés libres. Cette liberté vous confère l'indépendance de l'action en respectant les limites de celle-ci car vous n'êtes pas un syndicat. Vous êtes tenus d'assurer l'auto-régulation et la faire connaître aux journalistes », a-t-il déclaré avant de préciser que l'Uppc assure l'auto-régulation, le Cslc se charge de la régulation et les deux structures font la co-régulation.

Constat

Visiblement, l'Uppc est officiellement entrée en exercice par une autocritique. Le contexte actuel est peu élogieux car la presse, hélas, continue de patauger dans des eaux boueuses s'éloignant de plus en plus des règles professionnelles d'éthique et de déontologie, a reconnu Jean Charles Maniongui. Selon lui, les dérives et les délits dans l'exercice de la profession deviennent de plus en plus fréquents. « A la place du journalisme nous faisons la propagande. A la place de la profession nous pratiquons de la sous-traitance commerciale et politique. Les produits offerts à notre public, il faut le reconnaître, ne sont pas du tout alléchants », a souligné le président du Conseil d'administration de l'Uppc.

Créée le 2 septembre 2019, l'Union des professionnels de la presse du Congo est le premier fruit de la mise en œuvre des recommandations des assises de la presse, tenues à Brazzaville du 25 au 28 octobre 2018. Elle regroupe dix-sept associations professionnelles du secteur des médias signataires de l'acte fondateur de la structure associative. En dehors des membres du bureau présentés lors de la sortie officielle, l'Uppc compte également des membres d'honneur. Parmi eux, Firmin Ayessa vice-Premier ministre, Jean Claude Ngakosso ministre des Affaires étrangères, François Ibovi ancien ministre de la Communication, le Pr Ludovic Miyouna, Joseph Bitala-Bitemo (professionnels des médias).