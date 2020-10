Maroc: Le Discours Royal s'inscrit dans la continuité des messages clés de cette période (président du MCISE)

Casablanca — Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l'occasion de l'ouverture de la session du parlement s'inscrit dans la continuité des messages clés de cette période, qui coïncide avec une crise sanitaire et économique sans précédent, a indiqué le président du Centre Marocain pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat Social (MCISE), Adnane Addioui.

"Le discours de SM le Roi s'inscrit dans la continuité des messages clés de cette période, à savoir l'impératif du changement, la mise en place des programmes d'inclusions sanitaires, notamment la couverture sanitaire universelle et les programmes de transformations et d'investissement à travers le Fonds d'Investissement stratégique, baptisé Fonds Mohammed VI pour l'investissement", a souligné M. Addioui dans une déclaration à la MAP.

Un des messages importants contenus dans le discours du Souverain s'adresse également aux parlementaires, en soulignant l'importance de leurs missions durant ce mandat et l'urgence du travail collectif face aux intérêts individuels, a-t-il relevé.

Selon M. Addioui, l'ensemble de ces injonctions devraient inspirer l'ensemble des parties prenantes et des citoyens à libérer les énergies et adresser de manière systémique les diverses problématiques auxquelles nous devons faire face, incitant à cet égard, au changement de mindset, à l'innovation et à la prospective, "qui sont la clé de notre survie et réussite et ce pour le bien-être collectif et la prospérité des Marocaines et des Marocains".