Maroc: Le Consulat général du Maroc à Bruxelles organise la 1ère édition du "e-Challenge de l'Amitié Maroc-Belgique"

Bruxelles — Le Consulat général du Royaume du Maroc à Bruxelles organise la première édition du "e-Challenge de l'Amitié Maroc-Belgique", une manifestation qui vise à découvrir et encourager les jeunes talents marocains dans différents domaines.

Ce "e-Challenge" ambitionne de mettre en avant "le grand potentiel culturel, artistique, sportif et d'innovation de nos marocains du monde, particulièrement en Belgique", indique un communiqué du Consulat général du Maroc à Bruxelles.

Cette manifestation permettra ainsi aux jeunes Marocains résidant à Bruxelles d'exprimer leurs talents dans les disciplines sportive (gymnastique artistique, arts martiaux, jonglerie, etc.), artistique (peinture, sculpture, danse, musique, théâtre, poésie, littérature, etc.) et citoyenne (activité d'intérêt public, action en faveur d'une population aux besoins spécifiques, activité associative ou humanitaire, etc.), précise la même source.

Le "e-Challenge" a également pour objectifs de renforcer les liens d'amitié entre le Maroc et la Belgique, de tisser des liens entre les membres de la communauté marocaine à Bruxelles et de promouvoir le vivre ensemble en Belgique, ajoute-t-on.

Selon le Consulat général du Maroc à Bruxelles, les participants à ce concours, âgés entre 9 et 15 ans, devront enregistrer en vidéo, une prestation de leur choix (démonstration, performance artistique, récits, etc.) et l'envoyer au Consulat général du Royaume du Maroc avant le 15 novembre 2020. Les gagnants se verront remettre des prix symboliques durant la première semaine de décembre 2020.