Afrique: Amical - Après sa victoire, Belmadi envoie un message au continent

Djamel Belmadi ne se cache jamais. Le sélectionneur de l'Algérie dévoile toujours ses ambitions même si elles sont démésurées. Après sa victoire en toute maitrise contre le Nigéria, il lance un petit message en conférence de presse.

Le Nigéria est la nouvelle victime de l'Algérie. Les Super Eagles ont chuté devant les Fennes sur la plus petite des marques. La liste en Afrique devient de plus en plus longue. Ce qui conforte Belmadi dans ses propos. Son équipe est désormais intouchable sur le continent.

« Ils ont une armada offensive, mais on n'a pas été inquiétés face à une équipe de niveau mondial qui a fait la Coupe du monde. Le Nigéria est régulièrement dans les phases finales, nous aussi. C'est contre ces équipes-là qu'on doit jouer, on progresse et on montre qu'on domine le continent. On n'a pas peur de le dire. Je l'ai dit lors de ma première conférence de presse. Aujourd'hui on est champions d'Afrique et je ne vais pas changer mes propos. Je ne me suis jamais caché quant aux ambitions », a-t-il déclaré à la fin du match.

Djamel Belmadi a su mettre un véritable collectif en place. Même la longue période d'inactivté n'a pu casser cette dynamique. Les Fennecs assument de la meilleure des manières leur statut de Champions d'Afrique. Prochain match, le Mexique le mardi prochain à 19h GMT.