Madagascar: Téléphonie et Internet - Partenariat entre Airtel et Ericsson dans plusieurs pays d'Afrique

Ericsson et Airtel intensifient leur collaboration pour développer le réseau de téléphone mobile et Internet dans les pays d'Afrique. Hier, ces deux multinationales ont communiqué un partenariat stratégique pour une couverture 4G au Kenya. Grâce au réseau d'accès radio (RAN) d'Ericsson et aux produits de base par paquets pour la 4G, les abonnés d'Airtel bénéficieront d'une meilleure qualité de voix et de données, selon les explications.

« L'accord de modernisation du réseau, signé en août 2020 s'inscrit dans le cadre du plan directeur de l'économie numérique kenyane Vision 2030, qui vise à fournir une connectivité solide dans les zones rurales et à faciliter les plates-formes de commerce électronique. L'accord de modernisation permettra de simplifier et de moderniser le réseau existant et de le rendre résistant à l'avenir pour faire face à la rapide expansion de la téléphonie mobile prévue au cours des prochaines années dans le pays. Grâce aux Ericsson Radio Systemet Packet Core, le réseau d'Airtel Kenya aura une couverture 4G, tout en permettant une meilleure utilisation dans les segments des consommateurs et des entreprises. Grâce à la technologie Ericsson, le réseau kenyan sera prêt pour le déploiement de la 5G », ont indiqué les deux parties.

Ambition.Selon Fadi Pharaon, président d'Ericsson Moyen-Orient et Afrique, le projet mis en œuvre avec Airtel vise à établir un réseau LTE avancé au Kenya,offrant aux clients d'Airtel une expérience enrichie - aussi bien dans le segment des particuliers que dans celui des entreprises. Il a évoqué l'ambition de mettre en place #AfricaInMotion, grâce au partenariat pour développer et soutenir une société de plus en plus numérisée.

Par ailleurs, Ericsson va déployer « Kathrein Mobile Communication Antenna », permettant d'améliorer davantage la robustesse du réseau tout en utilisant son système de gestion de réseau technologiquement avancé, Ericsson Network Managerm qui sera utilisé pour aider Airtel à gérer le réseau de manière transparente en intégrant divers éléments de réseau, sur une plateforme unique.