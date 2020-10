Sénégal/Maroc: Match amical Maroc-Sénégal - (3-1) - Les Lions en panne sèche !

L'équipe du Sénégal a perdu hier, vendredi 9 octobre au complexe sportif Moulay-Abdallah de Rabat le match amical qui l'a opposé à celle du Maroc (3-1). Lors de cette rencontre qui marque la reprise des compétitions continentales, les Lions de l'Atlas ont largement dominé les débats avant de s'imposer grâce aux buts de Sélim Amallah (10e), En-Nesyri et Youssef El Arabi. Ismaila Sarr va réduire le score sur pénalty (89e). Pour leur deuxième match amical, les Lions du Sénégal affronteront les Mourabitounes de la Mauritanie, ce mardi 13 octobre, au stade Lat Dior de Thiès.

Salif Sané et Ousseynou Ba, la paire défensive et le onze sénégalais subissent vite le jeu agressif de l'adversaire marocain et perd les duels. Le Maroc prendra vite le match à son compte et sur une attaque engagée sur le côté gauche de la défense du Sénégal pour ouvrir la marque à la 10e minute.

A la réception d'un centre, Sélim Amallah bat le portier Bingourou Kamara qui honorait sa première sélection. Les Lions ne mettront pas le rythme nécessaire d'une bonne animation offensive pour inquiéter la défense adversaire. Les Lions de l'Atlas vont manquer de doubler la marque quelques minutes plus tard avec cette reprise Saiss qui heurté la barre transversale de Bingourou Kamara. Privés de ballons, le duo Mame Baba Thiam et Famara Diédhiou, lancés sur le front de l'attaque, éprouveront de grandes difficultés pour se procurer des occasions.

A l'image de toute l'équipe qui ne montre pas grandes choses. Les Lions du Sénégal vont rejoindre les vestiaires avec ce petit handicap (1-0). La réaction tant attendue à la deuxième mi-temps tarde. Même si le Sénégal, au niveau de l'intensité n'a pas montré grand chose, tente d'emballer le match. A la 54e minute Aliou Cissé densifie sont milieu de terrain avec la rentrée de Sidy Sarr à la place de l'attaquant Mame Baba Thiam.

Le défenseur Salif Sané cède également sa place à Pape Abdou Cissé. Boulaye Dia faisait en même temps ses débuts en prenant la place d'un Famara Diedhiou assez transparent. Mais si le jeu des Lions trouvent un léger mieux, ce sont toutefois les Lions de L'Atlas qui parviendront à aggraver la marque sur une belle action collective. Youner El Neysri parviendra suite à une mauvaise alignement de la paire défensive constituée autour de Ousseynou Ba et Pape Abdou Cissé pour se mettre en face du portier Bigourou Kamara pour placer la balle au fond des filets.

Les hommes de Vahid Halilodhzic vont ensuite passé à côté du troisième but suite à ce tir de Omar El Kadouri oublié par la défense (76e). A la 78e minute, c'est autour de Pape Cheikh Diop, de jouer ses premières minutes avec les Lions en foulant la pelouse et remplacer le capitaine Cheikhou Kouyaté. Opa Nguette viendra également en renfort en prenant la place de Krépin Diatta à la 84e minute.

Auparavant, Boulaye Dia se procurait l'une des meilleures occasions sénégalaises avec un tir tendu qui touche le montant droit des buts du Maroc (82e minute). Loin de baisser la garde, les Marocains réussissent à corser l'addition. Et c'est Le nouveau rentrant El Arabi qui devance les défenseurs sénégalais de l'Olympiakos et non moins partenaires en club pour croiser une tête au fond des filets du gardien de but sénégalais Bingourou Kamara. Le Sénégal parviendra à réduire la marque sur un pénalty obtenu à la 89e minute et transformé par Ismaïla Sarr. Pour leur deuxième sortie amicale, les Lions vont livrer leur second match de préparation ce mardi 13 octobre en affrontant les Mourabitounes de la Mauritanie, au stade Lat Dior de Thiès. La Mauritanie a, de son coté, battu hier la Sierra Leone sur la marque de (2-1).