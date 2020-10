Sénégal: Amara Traoré, ancien attaquant de Metz - «C'est une graine qui a été semée par Jules François Bocandé»

Comme nombre d'attaquants sénégalais, Amara Traoré est aussi passé au Fc Metz et y a laissé son empreinte malgré une blessure. Pour l'actuel président de la Linguère de Saint-Louis, le chemin de la réussite des footballeurs sénégalais à Metz a été défriché par Jules François Bocandé.

Sur la longue liste des attaquants sénégalais passés par le Fc Metz, figure Amara Traoré. Après quatre saisons assez concluantes à Gueugnon, l'ancien sociétaire de la Linguère de Saint-Louis dépose ses baluchons, en 1996, en Lorraine. Ses 23 buts chez les Forgerons lors de l'exercice 1994-1995, contribuant ainsi à la montée du club en D1, n'avait pas laissé insensibles les dirigeants messins. Selon Amara Traoré, beaucoup de buteurs sénégalais passés à Metz et ont marqué l'histoire du club. «C'est une graine qui a été semée par Jules François Bocandé. Il y a laissé un souvenir impérissable pour avoir été le meilleur buteur du championnat en 1986. Par la suite, tous les attaquants qui sont arrivés à Metz ont voulu marcher sur ses traces», indique Amara Traoré.

Selon l'ancien buteur de Gueugnon, «c'est Bocandé qui a ouvert la voie et tout le monde voulait faire mieux». Cependant, précise-t-il, le buteur patenté des «Lions» du Sénégal avec ses 23 buts, avait placé la barre très haut. «Pour nous tous, ça a été une source de motivation», assure Amara Traoré qui a porté le maillot grenat de 1996 à 1999. «J'étais sur une bonne lancée, mais au bout de trois mois, j'ai eu une vilaine blessure», dit-il. Une fracture au cinquième métatarse contracté en équipe nationale l'avait éloigné des terrains pendant un an et demi.

«J'étais convoqué en équipe nationale pour des phases éliminatoires de Coupe du monde. On devait jouer le samedi et le jeudi, je me suis blessé», se rappelle l'ancien attaquant. «Cette blessure a fait que je n'ai pas pu tout développer en tant que buteur à Metz. J'avais fait un bon parcours en Coupe d'Europe, contre Newcastle et je devais être le premier Sénégalais à signer en Angleterre, mais il y a eu cette blessure qui m'a empêché de terminer convenablement», regrette-t-il. Par la suite, Amara est parti à Châteauroux, avant de revenir à Gueugnon où il remporte la Coupe de la Ligue en 2000 et termine meilleur buteur de ligue 2 la même année avec 17 réalisations.

Aujourd'hui, estime Amara Traoré, la réussite des Sénégalais au Fc Metz est due, en grande partie, à «l'esprit famille» du club. «Un joueur sénégalais qui vient s'adapte vite. C'est une tradition à Metz et cela met en confiance le joueur», dit Amara Traoré, pas tellement surpris par les performances des attaquants sénégalais comme Ibrahima Niane, Habib Diallo, Papiss Cissé et autres.