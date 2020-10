Ile Maurice: Metro Express à Vacoas - Ganoo et Obeegadoo jouent aux abonnés absents

Ils étaient attendus à la municipalité de Vacoas ce samedi 10 octobre, où plusieurs habitants et commerçants des circonscriptions 15 et 16 s'étaient rassemblés pour avoir des explications sur le projet Metro Express à Vacoas. Mais Steven Obeegadoo et Alan Ganoo ne s'y sont pas rendus.

Cette rencontre a été organisée par les députés de l'opposition des deux circonscriptions car leurs mandants sont dans le flou. Raison pour laquelle ils ont invité les deux ministres concernés. Selon Patrick Assirvaden, l'attitude des ministres démontrent un manque total de considération envers les habitants de cette région. «Nous avons vu ce qui s'est passé dans les villes de Beau-Bassin/Rose-Hill et nous espérons éviter ce genre de problème. D'où la raison de cette rencontre aujourd'hui. Mais nous avons eu droit à l'opacité du ministre Ganoo.» «On se souvient qu'Alan Ganoo et Tania Diolle avaient manifesté contre le projet. Mais ils ont changé de casaque. Qu'Alan Ganoo ait la dignité et la décence de ne pas commettre les erreurs de l'ex-ministre des Infrastructures publiques, Nando Bodha.»

Même son de cloche de Joanna Bérenger. Cette dernière se pose encore des questions sur le tracé du tram à Vacoas. «Est-ce que l'acquisition des terres a déjà été faite? Même au Parlement, nous avons cherché des explications mais en vain.» Quant à Stéphanie Anquetil, elle a souligné que les habitants de la région lui ont expliqué qu'ils ont été surpris de découvrir des marquages au sol dans leur propriété alors qu'ils n'ont été informés de rien.