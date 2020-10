Sénégal: Vallée du fleuve Sénégal - La poste d'autrefois dans le combat contre l'isolement rural

L'histoire de la Poste sénégalaise coïncide avec celle de la conquête coloniale, pour avoir servi d'outil indispensable pendant cette période, selon les informations fournies par InfosdAfrique qui stipule qu'il n'existait pas de service postal organisé avant l'arrivée des colonisateurs ; période durant laquelle «l'échange des nouvelles se faisait par des piétons ou des cavaliers le plus souvent, aux services des Rois et des Chefs de provinces».

Dans l'annuaire qui recentre l'histoire de la Poste, on apprend que «la transmission de messages importants sur courtes distances se faisait à l'aide de Tambour ou de Tam-tam pour annoncer des événements tels que les mariages, les naissances, les baptêmes, les décès, les attaques d'ennemies, les préparatifs d'une expédition militaire». L'administration coloniale en conquête a pour le plus imposé un système de communication plus rapide en mettant sur place un service épistolaire, en s'adossant sur les prestations de personnes maîtrisant les langues arabes, françaises et autres langues africaines, à la charge de ce service qui, de plus en plus avait l'allure d'un service postal.

1879, AVENEMENT D'UNE VRAIE ORGANISATION POSTALE AU SENEGAL, QUASI IDENTIQUE A CELLE DE LA FRANCE

Toutefois, on ne pourra réellement parler de courrier postal au Sénégal qu'à partir de 1626. «Cette année qui marque le début des relations postales entre le Sénégal et la France. En 38 ans, les premiers vaisseaux et bateaux de l'Association des marchands de Dieppe et de Rouen auront fait le transport de courrier postal entre les deux pays.

En 1758, apprend-on, cette association sera remplacée par d'autres Compagnies notamment, celle des Indes qui se chargera du transport du courrier postal entre l'Europe et la Côte Africaine. En 1781, le Sénégal fut occupé par la France. Les relations entre la métropole et sa colonie s'intensifièrent. En 1850, le service postal connût une nouvelle organisation, et en 1851, le courrier postal entre Gorée et Saint-Louis est confié à de simples individus qui traversaient le fleuve et la mer à l'aide de pirogue. 1855 marque le début de la conquête de la colonie sénégalaise par Faidherbe, colonie qui jusqu'alors ne se composait que de rares comptoirs. Un service postal réservé à la correspondance officielle devint nécessaire. On songea ainsi à placer des lignes télégraphiques à travers tout le pays. C'est en 1879 que le Sénégal connût une vraie organisation postale quasi identique à celle de la France. En 1900 le service postal était au summum. Les principaux centres étaient tous reliés entre eux et au chef-lieu, d'où l'existence d'un réseau télégraphique couvrant presque toute la colonie... » Les moyens de transport par voie terrestre, maritime et fluviale s'offraient au service des Postes. Et dans les zones dépourvus de fleuve, de mer ou de chemins de fer, on recrutait au niveau des villages un coursier postal piéton...

LE COMBAT CONTRE L'ISOLEMENT RURAL DANS LA VALLEE DU FLEUVE

La Poste (PTT à l'époque), plusieurs années après, a fortement combattu l'isolement rural en déployant des bureaux ouverts aux services électriques (téléphone, télégraphe) au courrier et aux opérations financières. Avant de mettre au bénéfice des populations la Poste automobile rurale communément appelée «Postale» qui ne se limitait pas tout simplement au transport du courrier car incluant celui des colis et même le transport des voyageurs pour pallier au manque de transport dans les zones rurales. En partance de Saint-Louis, l'ancienne capitale de la région du fleuve, la voiture postale (contractée par la Poste) procédait à la distribution du courrier et des colis le long des grandes agglomérations de la vallée, se rappelle le vieux Machourédia, à l'époque jeune apprenti. Sur le parcours Ross-Béthio, Rosso Sénégal la ville transfrontalière avec la Mauritanie, Richard-Toll, Dagana, Podor, Aéré Lao, Médina Ndiatbé et plus loin Cas-Cas. Avant Galoya et la ville de Thilogne, ancien chef-lieu de canton du Bosséa, puis Matam, capitale du département du même nom dont les enfants du terroir, comme ceux du Damga, émigrés en Europe où dans l'Est et le Centre de l'Afrique, n'avaient à l'époque que les services de la Poste pour communiquer avec leur famille, envoyer des colis ou encore de l'argent. Le réseau postal a constitué ainsi, pour les habitants de cette partie du pays, une structure essentielle qui répondait à leurs besoins.

Dans les villages «les wallafendos», comme on les appelle localement, se sont substitués à la puissance publique, dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation, l'hydraulique villageoise en valorisant leur terroir. Autant les transferts d'argent des immigrés ont été d'une importance incommensurable, dans le développement des localités, autant la Poste a pour le plus servi de médium dans la réalisation de ces multiples actions. Durant plusieurs décennies, la Poste a servi de socle dans la grande transformation des villages où des bâtiments en dur ont surgi à côté des cases en banco, du fait de l'apport des émigrés dont les économies ont traversé la mer et les airs pour la matérialisation d'investissements individuels ou d'investissements de développement en termes de fournitures de services publics.

CLICHES DU PASSE

Chaque jour de courrier était accueilli par les populations comme un événement de grande importance, une attraction phare aussi pour les toutpetits qui couraient derrière la camionnette, au milieu d'une poussière immense. Au fait, avec ses stridents coups de klaxon, l'arrivée du véhicule «postal» ne passait jamais inaperçue. Tout comme l'escale qui se fait au niveau du bureau de la Poste flétri de l'ambiante atmosphère des travailleurs, malgré l'exiguïté des locaux. Sur les murs tout au fond, les sacoches, les képis et les uniformes sont accrochés à côté d'une multitude de calendriers. Tout à fait au fond, non loin du bureau du chef de la Poste, se trouve une petite salle qui sert de bureau au télégraphiste.

L'opérateur télégraphiste avait pour fonction d'envoyer des codes électriques. «Le télégraphe fonctionne tout comme une sonnette. En appuyant sur le bouton, on ferme le circuit électrique ; l'électricité passe alors par ce circuit et fait tinter un signal à l'autre bout du fil. On peut envoyer de cette façon environ 30 mots par minute. Chaque lettre a un code de sons long et court ; c'est ce qu'on appelle l'alphabet Morse, ou simplement le Morse. Un point représente un son court et un tiret un son long». L'expéditeur d'un télégramme devait ainsi déposer son texte (facturé aux mots) à un guichet du bureau de Poste.

Par la suite, le télégraphiste envoyait les lettres décodées au destinataire dans une enveloppe. Plus tard, les télégrammes seront envoyés par le réseau Télex, lié au réseau de téléphone. En face, se trouve le guichet des timbres, des cartes postales et tout près celui des colis non loin du guichet d'émission ou de retrait des mandats... Derrière les guichets, apparaissaient des agents, avec des lunettes de myope pendantes sur le nez. Ces fonctionnaires souvent d'un âge très avancé, qui connaissaient parfaitement les usagers, n'hésitaient guère à leur apporter l'assistance nécessaire, notamment les vieux retraités et les anciens combattants qui se distinguent par leur humeur exigeante. Au demeurant, les anciens bureaux des PTT ont toujours été caractérisés par cette physionomie de fourmilière du fait des différents personnages de ses usagers.

LA PRESENCE EMBLEMATIQUE DES ECRIVAINS PUBLICS

Sur ces clichés de l'histoire, surgit la présence emblématique des écrivains publics. Regroupés à l'entrée du bureau de Poste, derrière des tables jalonnées de papiers, d'enveloppes et de stylos/plume, ils ont avec fierté offert leurs services aux individus n'ayant pas été à l'école française. Cela va de la lecture du courrier, de l'écriture des lettres ou de demandes et aussi du remplissage de formulaires... De plus en plus, les écrivains publics ne portent plus la plume. Aujourd'hui, ils sont peu sollicités par une clientèle, tournée davantage vers le téléphone portable et l'Internet

UNE STRATEGIE MULTI-METIER EN PERSPECTIVE : Des services innovants, adaptés et accessibles à tous, par- tout et en permanence, pour sauver la Poste

Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et, face à la grande problématique qui freine le secteur, les autorités de la Poste, sous l'accompagnement de l'Etat, entendent mettre au point plusieurs stratégies de sortie de crise. Pour faire face à la révolution digitale ainsi qu'à l'ouverture des marchés. D'ailleurs, le directeur général de la Poste ne cesse d'annoncer «qu'il est impératif de mettre en place une stratégie multi-métier qui vise à développer des services innovants, adaptés et accessibles à tous, partout et en permanence». Comme la reconsolidation des services postaux de base, la diversification vers les marchés émergents, le redéploiement vers les nouveaux centres de profits, la multiplication des partenariats stratégiques, la mutation de Poste Finances, le développement de l'express, la modernisation du réseau des bureaux de Poste... Le directeur général de la Poste qui diligente l'anticipation, la prospective, la planification, la créativité et l'innovation, comme credo, se donne la conviction de ne plus courir derrière les défis imposés par un secteur en constante mutation.