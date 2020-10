Ile Maurice: Contact radio avec le Wakashio - Bérenger relève les contradictions du PM au Parlement

Lors de la conférence de presse hebdomadaire ce samedi 10 octobre, Paul Bérenger est revenu sur la déclaration de l'Inspecteur Ramdhony en Cour au début de cette semaine à l'effet qu'il n'y pas eu de communication radio entre le navire Wakashio et la National Coast Guard (NCG).

Selon Paul Bérenger, le Premier ministre avait bel et bien dit au Parlement qu'il y avait eu des échanges entre le National Coast Guard et le Master of the Vessel. C'était le 28 août dernier lors d'une Private Notice Question (PNQ) d'Arvin Boolell.

Paul Bérenger a cité la déclaration de Pravind Jugnauth: ... « at 20h10 the Master of the Vessel finally reported to the call made by the NCG. Whilst providing information relating to its position, its last port being Singapore, the next port of call being Brazil, the Master of the vessel informed that the vessel was on an innocent passage. After further query, the Captain stated that he had lost control of his vessel, which got grounded». Dans la foulée, il a demandé quelle sera la réaction de Pravind Jugnauth après les révélations en Cour. «Il y a un doute général».

Le leader du MMM a aussi fait état d'une crise de confiance concernant la réouverture partielle des frontières, le contrat signé entre Liverpool et la Mauritius Tourism Promotion Authority et le choix des hôtels de cinq étoiles pour comme des centres de quarantaine. Paul Bérenger a tiré à boulets rouges sur Nilen Vencadsamy qu'il a qualifié d'arrogant et qui s'est classé à la 9ème place dans la circonscription N°1 lors des dernières élections générales.