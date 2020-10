Sénégal: Restauration de la plage à Saly-Portudal - «Une source d'attraction et de promotion du tourisme», selon le ministre Alioune Sarr

Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des transports aériens a visité hier, à Saly-Portudal, les travaux de restauration de la plage de la station balnéaire réalisés dans les délais impartis. Pour lui, les efforts entrepris vont contribuer à rendre attrayant le site.

Ses premiers constats et impressions sont une amélioration avec le retour de la plage fortement désagrégée par l'érosion côtière et les changements climatiques. A l'en croire, le fait était lourd de conséquence avec la baisse d'activités des réceptifs hôteliers. La situation a suscité des réactions. Raison pour laquelle le gouvernement a déployé de gros moyens pour y remédier.

Pour autant, il s'est engagé en relation avec la Banque Mondiale par une enveloppe de 26 milliards de francs pour en arriver à des réalisations gigantesques, la restauration de la plage sur une longueur de 7 kilomètres et une largeur de 50 mètres. Le ministre du Tourisme et des transports aériens a salué la domiciliation des travaux dans le cadre de la mise en œuvre du projet du développement du tourisme et des entreprises. Il n'a pas manqué de saluer le concours de l'Apix, le maître d'ouvrage et de la Sapco dans l'exécution des travaux.

En gros, le ministre Aliou Sarr pense à un coup de fouet du tourisme avec les activités de l'agence sénégalaise de promotion touristique en plus des travaux de restauration de la plage. Ses considérations sont allées à un appel pour la promotion du tourisme local. Selon lui, les Sénégalais doivent faire des efforts pour valoriser le riche patrimoine naturel et culturel et inciter à la découverte des terroirs et contrées du pays.