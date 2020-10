Sénégal: Kaolack / Services postaux et populations - De vieux rapports se confirmant au fil du temps

Entre la Poste, ses services publics et la population locale, c'est tout une histoire. Peut-être même plus ancienne que celle du chemin de fer, mais qui est aussi similaire à ce modèle de transport qui a marqué pendant plusieurs dizaines de décennies le système de transport terrestre au Sénégal et sur l'axe Sénégal/Mali.

Pendant tout ce temps aussi, la Poste occupait une place essentielle dans la vie des gens. Car autant que la locomotive et ses vaguons, la Poste était aussi attendue chaque matin pour les nouvelles de la journée pour ne pas citer le courrier qu'elle transmettait aux sociétés de la place, maisons de commerçants étrangers ou autochtones mais surtout aux familles dont la plupart des transferts d'argent («mandats») passait par ce moyen de «communication».

A cette époque, nous rapportent certains anciens, les banques se faisaient rares ou n'existaient pas encore dans le système. La majeure partie des services, courriers et transaction, entre autres, en direction des populations était alors assurée par la Poste. Et beaucoup parmi les citoyens en tiraient profit compte tenu de son accès facile, mais surtout du fait que la Poste était aussi un moyen de transfert d'argent sûr, d'ailleurs un des plus sécurisés de l'époque.

Aujourd'hui, après plus d'un siècle d'existence, les rapports entre services de Poste et les populations se renforcent de plus en plus. Car, en dépit d'un certain nombre de services publics anciens le plus souvent liés à la vente de timbres postaux et timbres d'usage multiple, aux transferts de colis postaux de région en région, pays en pays ou continent en continent, et d'autres opérations à caractère public menées dans le passé, la Poste, face à la rude concurrence sur le marché local et international, s'est en effet offert l'opportunité de se ressaisir pendant ces vingt (20) dernières années.

Autrement dit se préparer à toute éventualité en présentant progressivement, pendant tout ce temps, un paquet de services aux populations en générale et particulièrement à une clientèle qui dit pouvoir disposer dans tous les espaces postaux l'ensemble des services dont elle a besoin. Même pour la rédaction d'une lettre destinée à un parent, l'emballage d'un colis qui doit être envoyé à l'étranger et autres petits services de prémunition, l'on trouve toujours surplace des professionnels privés pour le faire.