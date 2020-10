Angola: Lubango bénéficie d'une Cour d'appel pour la région sud

Lubango (Angola) — La quatrième région judiciaire, qui comprend les provinces de Huíla, Namibe, Cunene et Cuando Cubango, a bénéficié vendredi, d'une Cour d'appel, située dans la ville de Lubango, dans le but de donner une plus grande rapidité de procédure et de révision desa décisions judiciaires en appel.

La Cour d'appel de Lubango est la première à ouvrir sur un total de cinq structures à mettre à disposition dans le pays, en particulier dans les provinces de Luanda, Benguela, Uíge et Lunda Sul.

La structure inaugurée par le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, est insérée dans les travaux d'infrastructures intégrées de la ville de Lubango, dont l'exécution a débuté en juillet 2019 et est installée sur une superficie totale de trois mille mètres carrés.

Le tribunal comprend, entre autres compartiments, 26 bureaux pour magistrats et techniciens, quatre de registre, cinq salles d'audience, une salle pour les avocats, trois bureaux administratifs et une salle de plénière. Il fonctionnera d'abord avec 13 juges, sur les 24 souhaités.

S'exprimant lors de l'acte, Adão de Almeida a affirmé que l'infrastructure permettra de franchir une nouvelle étape en termes de matérialisation du programme gouvernemental sur le Plan de développement national (PDN), en ce qui concerne la réforme de la justice.

«Nous avons commencé à introduire une nouvelle instance dans notre organisation judiciaire, qui aura comme objectif principal et aura pour effet de réduire le recours direct à la Cour suprême, en tant que tribunal de deuxième instance, permettant ainsi une plus grande rapidité de procédure, sécurité et confiance dans le système judiciaire", a-t-il poursuivi.

Il a exprimé l'espoir que ce tribunal marque un tournant dans l'organisation judiciaire du pays, dans la rapidité des procédures et dans le rapprochement des services de justice à la population, questions importantes pour le pouvoir judiciaire.

A son tour, le juge en chef de la Cour suprême, Joel Leonardo, a souligné qu'avec l'infrastructure, la justice sera rendue plus rapidement et plus efficacement.