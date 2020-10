Angola: Covid-19 - Création des conditions de biosécurité à l'Institut supérieur de Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Dix-huit lavabos pour l'hygiène des mains, des thermomètres et des appareils pour la désinfection régulière de l'espace scolaire sont disponibles à l'Institut Supérieur Polytechnique Privé de Zaire (ISPPZ), à Mbanza Kongo, dans le cadre de la reprise des cours.

L'ISPPZ, premier institut de l'enseignement universitaire au niveau du district de Mbanza Kongo, a commencé ses activités en mars de cette année, mais interrompues en raison de la pandémie du Covid-19 dans le pays.

Il démarre l'année zéro avec 1.600 étudiants dans les domaines des sciences sociales et humaines et de l'ingénierie, avec 42 enseignants, parmi lesquels des licenciés et des maîtres.

Des cours comme le Droit, la Psychologie (de travail, clinique, criminelle et scolaire), gestion des ressources humaines, gestion et administration des entreprises, comptabilité et économie, ingénierie informatique, électronique et télécommunications sont offerts dans cette institution supérieure.

L'Institut dispose sept laboratoires dûment équipés et dotés de moyens modernes dans les domaines de la médecine dentaire, infirmerie, des analyses cliniques, de l'anatomie, des technologies de l'informatique et de la réparation d'appareils électroniques et une bibliothèque avec une salle de lecture et l'autre de recherche scientifique.