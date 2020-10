Sénégal: Kaolack/ Appui à l'hôpital régional et aux programmes de lutte contre les pandemies - Les Kaolackois d'Amérique offrent du matériel d'hygiène et de prévention

Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 en milieu urbain et para urbain et du besoin de soutenir la mission des autorités et institutions locales dans cette même croisade, l'Association des Kaolackois d'Amérique a offert un lot de matériel d'hygiène et de prévention d'une valeur marchande de 10 Millions de Frs. Ce lot a été remis aux autorités de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niasse, en présence du président du conseil d'Administration de l'hôpital Baba Ndiaye et divers autres autorités et dignitaires de la ville.

Essentiellement composé de 10.000 gants, 20 cartons de gel alcoolisé, 4000 masques chirurgicaux, 4000 masques de fabrication artisanale, 50 blouses d'emballage jetable, 50 EPI et 4 unités de lavage des mains, ce matériel, outre l'hôpital régional de Kaolack est aussi destiné aux différentes gares routières de Kaolack (Thiers Liberté et garage Nioro), mais également aux foyers religieux de Médina Baye, Touba Kaolack et Léona Niassène pour soutenir ces différents points de ralliement dans cette prochaine édition du « Gamou ».

Comme il a été d'ailleurs le cas lors du dernier grand Magal de Touba où l'association a remis à la famille du Sergine Abdou Bara Fallilou un paquet de 2000 masques. Pour le président de l'Association Mamadou Lamine Mbow, « ce n'est pas le coût du don qui importe dans cet exercice, mais plutôt le geste. Car nous avons estimé que l'hôpital aspire à beaucoup de besoins, mais dispose de peu de moyens pour répondre à tous ses besoins. C'est pour cette raison majeure que depuis plusieurs années, nous nous sommes investis dans un programme d'appuyer l'hôpital en matériel afin de lui faciliter un certain nombre de choses relativement à la prise en charge. Et nous comptons en tant que fils de Kaolack, pérenniser cet engagement ».

Pour le Pca de l'hôpital Baba Ndiaye, « il s'agit d'exprimer toute notre gratitude et nos remerciements vis-à-vis de l'Association des Kaolackois d'Amérique. Mais surtout les informer de notre engagement de faire de cette structure un hôpital de niveau 3. A la suite de l'installation d'un nouveau régional du Samu de Kaolack, nous disposons aujourd'hui de dix (10) ambulances médicalisées et nous souhaitons d'ici quelques mois entrer en pleine phase avec ce projet que nous tenons pleinement à cœur » a-t-il indiqué.