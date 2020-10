Sénégal: Mercato - Nouveau rebondissement dans le dossier de M'Baye Niang ?

Depuis 24h la signature de M'Baye Niang à l'AS Saint-Etienne est imminente, et elle pourrait être officialisée ce samedi. Mais la venue à l'Etrat des deux agents de l'attaquant a mis le feu.

M'Baye Niang devrait bien être dans les prochaines heures le joker de l'ASSE, mais le feuilleton qui semblait devoir se terminer vendredi a finalement connu un coup de théâtre supplémentaire. Car si le joueur du Stade Rennais a fini par accepter le challenge proposé par les Verts, et que financièrement le problème de la prime (150.000 euros) que le club breton lui devait a été réglé, Rennes acceptant de la payer, deux invités surprises sont arrivés vendredi à l'Etrat et ont repoussé l'officialisation de l'accord de prêt sans option d'achat. Comme l'explique L'Equipe, les deux agents de M'Baye Niang ont décidé de se faire entendre et cela est un problème.

En clair, Niang était en brouille avec ses deux représentants, à qui il reproche son transfert raté à l'OM et leur incapacité à lui trouver plusieurs alternatives durant le mercato. Résultat : Niang a négocié tout seul son prêt à l'ASSE. Or ses agents ont débarqué hier au centre d'entraînement des Verts et réclament leur commission. Liés à Niang par contrat jusqu'en janvier, ces derniers ne veulent faire aucun cadeau à leur futur ex-protégé.