Angola: Benguela enregistre plus de 12.000 citoyens souffrant des troubles mentaux

Benguela (Angola) — 12.771 cas de maladie mentale ont été enregistrés, de janvier à septembre de cette année, dans la province de Benguela, a informé dans cette ville, la superviseure du Programme provincial de santé mentale, Sandra Magalhães.

Selon la responsable qui s'adressait à la presse, à propos de la Journée mondiale de la santé mentale qui se célèbre ce samedi, les troubles psychotiques, de personnalité, ceux causés par la consommation excessive d'alcool par les enfants et adolescents, sont les plus fréquents dans la province.

Les troubles psychotiques, a-t-elle indiqué, avec plus de trois mille cas, sont les plus fréquents, soulignant que la consommation excessive d'alcool peut aussi entraîner ce type de problème mental.

Sandra Magalhães considère la situation comme préoccupante, en raison de l'augmentation de cas (sans fournir de données comparatives), mais d'autre part, elle mentionne un aspect positif, le fait que les gens commencent à prendre conscience et cherchent de plus en plus des services de santé mentale.

?Beaucoup de gens pensent encore que pour aller chez le psychologue ou le psychiatre, il faut nécessairement avoir un trouble mental, ce qui est faux. Les gens doivent recourir à ces spécialistes pour une consultation régulière", a-t-elle exhorté.

À Benguela, le 10 octobre a été célébré vendredi, dans la municipalité de Cubal, sous la devise ?Santé mentale pour tous, plus d'investissements et plus d'accès", ayant été réalisé une conférence de deux heures, sous le respect strict des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19.

Les participants ont visité deux centres de thérapie traditionnelle, notamment Sito à Cabandongolo et Tumbulo, les deux dans la municipalité de Cubal, lesquels soignent des patients souffrant de troubles mentaux.

La Journée mondiale de la santé mentale, célébrée le 10 octobre, a été instituée en 1992 par la Fédération mondiale de la santé mentale.

Les problèmes liés à la santé mentale sont considérés par l'OMS (Organisation mondiale de la santé) comme une priorité en raison du nombre de jours qu'ils prennent pour être guéris.