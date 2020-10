Cote d'Ivoire: Lenissongui Coulibaly, porte-parole des cadres - « Cette élection est déjà gagnée »

Le scrutin présidentiel du samedi 31 octobre 2020 ne sera qu'une formalité pour Alassane Ouattara. Le porte-parole des cadres du district des Savanes, le Dr Lenissongui Coulibaly, en a donné l'assurance au candidat du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), hier, à la tribune de la rencontre qu'a eue le "Champion des houphouétistes" avec les élus, cadres, chefs traditionnels et guides religieux des régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo, à la résidence présidentielle de Korhogo.

« Cette élection est déjà gagnée », a d'emblée rassuré le porte-parole des cadres. Il a pris l'engagement, au nom de ses pairs d'offrir un succès éclatant à Alassane Ouattara dans le district des Savanes, et de le reconduire à la tête de la Côte d'Ivoire dès le 1er novembre 2020. « Nous allons rentrer dans chaque village, chaque hameau de nos régions pour vous ramener la victoire », a martelé Lenissongui. Soulignant que toutes les forces vives et tous les peuples des Savanes sont en ordre pour la bataille électorale. « Faites-nous confiance. Nous allons gagner "Un coup K.O, proprement et sans ambages », a dit la main sur le cœur le président du Conseil d'administration de la Lonaci à l'illustre hôte.

Pour le porte-parole des cadres, l'enjeu pour la joute électorale à venir est de battre, en taux de participation et de voix favorables, les scores très honorables réalisés lors des présidentielles de 2010 et de 2015. « Nous ne ménageons aucun effort pour atteindre les chiffres précédents, voire les dépasser. Nous sommes prêts et sommes sûrs de notre victoire », a professé l'ex-directeur de cabinet d'Henri Konan Bédié.

Non à la position des "frères" qui ont perdu le "nord"

Lenissongui Coulibaly a également tenu à faire savoir que les populations du district des Savanes se démarquent des agissements et appels bellicistes de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, fils de la région. « Nous profitons de cette rencontre familiale pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de notre désolidarisation de la position de certains de nos frères qui ont perdu le nord malgré leur Gps », a-t-il indiqué. Rappelant que le Rhdp, qui rassemble tous les enfants d'Houphouët-Boigny, appelle tous les Ivoiriens à la paix, à la cohésion et au rassemblement.

Lenissongui Coulibaly a, par ailleurs, profité de l'occasion pour traduire la reconnaissance et la gratitude des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo à Alassane Ouattara pour avoir fait de leur "Fils" Amadou Gon Coulibaly un homme d'État. Même si Dieu l'a rappelé à Lui avant d'avoir accompli la mission présidentielle à laquelle il était destiné.

« Vous êtes un homme de devoir, de conviction et d'engagement. C'est pourquoi, tous les combats que vous menez sont gagnés d'avance », a également fait savoir le Pca de la Lonaci. Avant d'ajouter que c'est cette grandeur et cet humanisme qui font d'Alassane Ouattara le digne héritier du Président Houphouët-Boigny, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire post-crise. « Vous avez donné, en très peu de temps au pays, des écoles, des hôpitaux, de l'eau, de l'électricité, des ponts et des routes », s'est félicité Lenissongui Coulibaly.