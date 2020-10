Angola: L'UNITA félicite des Angolais récompensés par l'ONU

Luanda — L'UNITA a souligné vendredi l'attribution du prix MIPAD des Nations Unies aux jeunes Angolais Adjany Costa, Cecília Silva Bernardo et João Kanda Bernardo.

Adjany Costa, actuelle ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, et João Kanda Bernardo, ambassadeur des Nations Unies pour la paix mondiale auprès de la communauté internationale, ont été récompensés dans la catégorie de politique et gouvernance.

À son tour, Cecília Silva Bernardo, directrice du bureau d'échange du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement, a remporté dans la catégorie de Héros de l'action climatique.

Les gagnants entrent dans la liste des 100 Africains les plus influents et respectés au monde de moins de 40 ans.

Dans un message de félicitations, le plus grand parti d'opposition indiqué que les distinctions sont la reconnaissance des contributions positives de ces trois acteurs pour l'humanité.

Il espère également que le prix inspirera d'autres jeunes du pays et les encouragera à montrer leurs talents et à se consacrer aux causes communes de l'humanité, telles que l'entrepreneuriat, la préservation de l'environnement, la lutte contre les inégalités, le combat à la discrimination sociale, entre autres défis du temps présent.

Adjany Costa est actuellement la plus jeune ministre de l'histoire de l'Angola. En tant que biologiste et écologiste, elle est également directrice de projet pour le National Geographic Okavango Wilderness Project, un effort pluriannuel visant à explorer et à mener des recherches sur le bassin du fleuve Okavango en Afrique.

En 2019, elle a reçu le prix des Nations Unies «Jeunes champions de la Terre» et, la même année, elle a reçu un Ordre de mérite civil du 1er degré par le Président de la République d'Angola.

João Kanda Bernardo, polyglotte, a été nommé, en septembre 2019, ambassadeur de la paix mondiale auprès de la communauté internationale.

Les Ambassadeurs pour la paix se consacrent à la promotion des valeurs morales universelles, à la coopération interreligieuse, à l'harmonie internationale, au renouveau des Nations Unies, ainsi qu'à la sauvegarde de la paix mondiale.

João Kanda est également membre du Conseil mondial de la paix et représentant de la Fédération universelle pour la paix (UPF), dans l'État fédéral de Sachsen, en Allemagne, un organe de consultation générale au sein du Conseil économique et social des Nations Unies.

Cecília Silva Bernardo est la directrice pour la coopération du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Environnement. Elle a participé aux négociations dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques depuis 2009.

João Kanda et Adjany Costa sont les deuxièmes Angolais à recevoir le prix MIPAD, dans la catégorie de Politique et Gouvernance, après le ministre Adão de Almeida, distingué en 2018. Habituellement, la nomination pour le "Prix MIPAD" se termine par une cérémonie officielle de remise des certificats de mérite, à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a lieu chaque année entre septembre et octobre.

Cette année, en raison des restrictions imposées par la pandémie du Covid-19, le MIPAD mène un programme spécial, encadré dans la nouvelle dynamique de l'Assemblée générale des Nations Unies.

La cérémonie officielle de remise des certificats de mérite et des trophées est prévue en 2021, lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies.

Le MIPAD est une organisation de la société civile, avec les Nations Unies, dont le siège est à New York, qui, à l'appui à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, proclamée par la résolution 68/237 de l'Assemblée générale des Nations Unies, identifie les grands d'ascendance africaine dans les secteurs public et privé du monde entier.