Congo-Brazzaville: Inclusion financière - Congo et Gimac pour l'interopérabilité des transactions électroniques

Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'Economie numérique, Léon juste Ibombo, a échangé le 8 octobre à Brazzaville, avec une délégation du Groupement interbancaire monétique de l'Afrique Centrale (Gimac), conduite par son directeur général, Valentin Mbozo'o, l'interopérabilité des instruments de paiement en vue de faciliter l'inclusion financière numérique dans la sous-région.

La rencontre entre les deux parties s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de l'arrimage des différents acteurs du paiement électronique, dont l'impact sur les finances appelle à la formation d'une communauté des affaires, à travers une plateforme des échanges avec les investisseurs dans le secteur de l'économie numérique.

Au Congo, bien que l'ensemble des banques et quelques micro-fiances soient aujourd'hui raccordées sur la plateforme Gimac-PAY, il est donc opportun que les deux leaders de la téléphonie (MTN et Airtel) adhèrent au projet d'interopérabilité des instruments de paiement. L'objectif étant de faciliter l'inclusion financière de la population et la réduction de l'usage du cash.

Pour sa part, le directeur général du Gimac, Valentin Mbozo'o, a signifié que la rencontre avec les autorités congolaises dont le ministre de l'Economie numérique avait pour objet de booster l'activité d'intégration des opérateurs du Mobile money.

C'est, d'ailleurs, dans ce contexte que le Gimac œuvre à faire connaître et faire adopter les services mobiles interopérables auprès de tous les acteurs majeurs des paiements électroniques et du grand public.

« Les sociétés de téléphonie mobile, de transferts de fonds, les agrégateurs, les fintechs et les administrations sont aujourd'hui appelés à s'arrimer à l'interopérabilité des transactions financières pour une meilleure traçabilité des flux financiers », a indiqué le directeur général de Gimac, précisant que cela aiderait la sous-région, à travers la Banque des Etats de l'Afrique centrale de mieux lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, l'évasion fiscale et la fuite des capitaux.

Selon Valentin Mbozo'o, le Congo, en tant que pays membre de la Cémac, participe activement à l'interopérabilité sous-régionale Gimac et entend profiter de cette digitalisation en matière d'inclusion financière.

Un partenariat stratégique pour inter opérer dans le réseau mondial

Par ailleurs, en lien avec les objectifs que s'est assigné le Gimac, à savoir vulgariser la monétique, améliorer le taux de bancarisation et favoriser l'inclusion financière, à travers les produits prépayés et mobiles, il a rappelé que le groupement qu'il dirige a signé un partenariat stratégique avec Union Pay international qui est le premier réseau mondial en termes de porteur de cartes monétiques, soit 7 milliards de porteurs. De même, le Gimac a également commencé une interaction avec visa pour permettre au carte Gimac d'inter-opérer dans le réseau mondial de Visa.

Groupement d'intérêt économique, au sens de l'Ohada, dont les membres sont d'office: la Banque des Etats de l'Afrique centrale; les Trésors nationaux et les établissements de crédit de la zone Cémac, le Gimac a pour objet la définition du cadre réglementaire et sécuritaire, ainsi que les aspects d'interopérabilité de la monétique dans la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

A ce jour, le Gimac compte 56 membres, dont la Banque centrale, le Trésor du Cameroun, les banques et les établissements de Micro-Finance. Le réseau Gimac compte 54 participants en production effective et plus d'une dizaine de membres en cours d'intégration.

Depuis 2015, la plateforme du Gimac a traité trois millions de transactions pour un montant total de 200 milliards FCFA.