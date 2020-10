Congo-Brazzaville: Coronavirus - La Croix-Rouge lance une opération de désinfection des écoles publiques de Brazzaville

A l'orée de la rentrée scolaire 2020-2021, prévue pour ce 12 octobre, la Croix-Rouge congolaise par le biais de son bureau exécutif du conseil de Brazzaville intensifie sa stratégie de riposte à la pandémie de coronavirus. Elle a lancé, le 9 octobre, une opération de désinfection, de dératisation et de désinsectisation des écoles de différents arrondissements de la ville capitale.

Pour le premier jour de mise en œuvre de l'opération de désinfection que les bénéficiaires ont qualifié de « salvatrice », ce sont les locaux de la direction départementale de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation ainsi que la direction des examens et concours qui ont servi de cadre au lancement officiel de cette initiative.

Tout a été, en effet, passé au peigne fin. Les devantures, entrepôts, bureaux, toilettes, couloirs et matériaux de travail ont été désinfectés. La dératisation et la désinsectisation font également partie des missions de la Croix-Rouge qui vise, à travers ces pratiques, la prévention contre les infections, la surveillance épidémiologique et l'intensification de la communication des risques ainsi que l'engagement communautaire.

S'inscrivant dans l'optique du plan national de la riposte à la Covid-19 du gouvernement congolais, cette opération, qui va être clôturée le 22 du mois en cours, se déroulera dans près de trente écoles de Brazzaville, à raison de trois établissements scolaires par arrondissement.

Selon Gabriel Goma Mahinga, vice- président national de la Croix-Rouge congolaise, l'opération de désinfection permettra d'offrir un cadre sain aux élèves et de contribuer efficacement à l'éradication de la Covid-19 en milieu scolaire. « Nous savons tous que l'école est un milieu de grand rassemblement. C'est un espace où les enfants se retrouvent et repartent, par la suite, dans leur foyer. Voilà pourquoi nous avons pensé à assainir les écoles afin de protéger nos enfants et par ricochet, nous protéger nous-même », a -t-il indiqué.

Pour sa part, Christelle Tchiloemba Tati a, au nom du personnel de la direction départementale l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, remercié la Croix-Rouge et demandé que cette initiative soit régulière.