Algérie: Orienter l'énergie vers les investissements générateurs de richesse

Illizi — Le ministre de l'Energie, Abdelmadjid Attar, a mis l'accent, vendredi soir depuis In-Amenas (Illizi), sur l'orientation de l'Energie vers les investissements producteurs de richesse, de sorte à insuffler une dynamique à l'économie nationale, en particulier les secteurs productifs.

Les enjeux futurs de l'économie nationale exigent une exploitation optimale de l'Energie, en élargissant son champ d'utilisation et en l'orientant vers les investissements générateurs de richesses, à l'instar de l'agriculture et l'industrie, pourvoyeurs d'emplois durables, a affirmé le ministre, qui amorce depuis In-Amenas une visite de travail de trois jours dans la wilaya d'Illizi.

Après avoir écouté un exposé sur le projet de raccordement de la zone d'activités industrielles d'In-Amenas aux réseaux d'électricité et de gaz, M. Attar a insisté sur la concrétisation de l'opération dans les meilleurs délais, tout en mettant en exergue l'importance stratégique de cette zone de 64 hectares (68 lots), appelée à constituer un pôle industriel susceptible de promouvoir l'investissement et de constituer un incubateur de startups et de PME.

Le ministre de l'Energie a ensuite inspecté la centrale électrique (alimentée en gaz) d'In-Amenas, d'une capacité de 30 mégawatts, où une présentation lui a été faite sur cette installation énergétique mise en service en 2012.

M.Abdelmadjid Attar poursuivra sa visite samedi et dimanche par l'inspection d'autres installations et projets du secteur à In-Amenas, Illizi et Djanet.