Congo-Brazzaville: Covid-19 - Relâchement dans l'observance des gestes barrières

Le constat a été fait par le Dr Jean-Marie Kayembe, membre de la cellule de riposte à cette pandémie déclarée au pays depuis le 22 mars.

Depuis la levée de l'état d'urgence, bien de Congolais en particulier les kinois foulent au pied l'observance des gestes barrières. Le port des masques est de moins en moins perceptible. Dans le transport en commun, la distanciation physique est devenue un simple slogan. Dans les marchés n'en parlons même pas. Les gens se comportent comme si la maladie n'existait plus en RDC.

Il est vrai que depuis un certain temps, la courbe de la propagation de la maladie a sensiblement baissé mais cela n'exclut pas le respect des gestes barrières comme l'on constate ces derniers temps. C'est ce que regrette le Dr Kayembe. « Nous constatons tous un certain relâchement quant aux gestes barrières dans le chef de la population. Plus particulièrement le port des masques. Aussi dans les transports en commun, on a l'impression que la foule s'amoncelle et les masques, on ne s'en préoccupe plus », déclare-t-il.

Évidemment, poursuit-il, nous sommes en présence d'une pandémie à un germe nouveau que personne ne connaissait auparavant et pour laquelle l'humilité exige que nous soyons tous, les uns à l'écoute des autres pour apprendre des erreurs des autres afin de ne pas tomber dans le même trou ».

Il invite la population à respecter les gestes barrières pour freiner la propagation de cette pandémie : « Regardez ce qui est en train de se passer en Europe à l'heure actuelle. Les pays qui ont appliqué le port du masque de manière obligatoire même dans les transports, je pense en Italie ou au Portugal, connaissent moins de problèmes que la France ou l'Espagne où le problème du port de masque se discute encore et toujours au niveau de la communauté. Je pense qu'il est important que la presse rappelle l'importance des mesures barrières et le respect de la distanciation, l'importance de l'hygiène des mains et les gels hydro-alcooliques qui eux au moins sont encore assez largement utilisés ».