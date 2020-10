Maroc: Sofiane Boufal - «Un retour aux sources, c'est toujours bon »

Le milieu marocain Sofiane Boufal a exprimé sa joie en retrouvant son ancien club d'Angers.

Après un exil de cinq ans, Sofiane Boufal est revenu dans son ancien club du SCO d'Angers à l'occasion du dernier jour du mercato. Libéré par Southampton, il s'est engagé pour une durée de quatre ans avec la formation de Stéphane Moulin.

Dans un entretien accordé à la chaîne Téléfoot, l'international marocain (16 sélections) explique que la discussion avec le patron du club n'était au début pas très sérieuse avant que le retour du joueur devienne une réelle possibilité.

«Un retour aux sources, c'est toujours bon. J'ai de très bons souvenirs ici, de revenir là où ça a commencé. J'ai toujours eu une relation très proche avec le président. On parlait d'autres choses et on en est venu à parler de mon retour. On a parlé sérieusement. Le feeling est bien passé. J'ai senti une vraie volonté du club et du président de me faire revenir chez moi et à la fin j'ai fait ce choix. Le président a été déterminant pour ce retour. Ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est l'amour du président, du coach, du staff et des gens du club. Cet amour là, ce souhait de me voir revêtir ce maillot du SCO d'Angers a fait la différence. »

On devrait voir Boufal à l'œuvre le dimanche 18 octobre pour la réception de Metz si sa condition le permet.