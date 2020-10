Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire 2020-2021 - Trois écoles publiques désinfectées à Djiri

Le conseiller départemental et municipal de Brazzaville, Gulles Latran Ngabangui, a ordonné le 9 octobre la désinfection de quelques écoles publiques, à Djiri, dans le neuvième arrondissement, en prélude à la rentrée des classes prévue le 12 octobre.

La santé, la sécurité et le bien-être des élèves ainsi que du personnel enseignant demeurent la priorité de ce conseiller municipal. Durant des heures, une vingtaine de jeunes a été mobilisée pour assainir les établissements préscolaires et primaires Rigobert-Ngouolali, Ibalicko et Jacques- Opangaut, à Djiri, dans le neuvième arrondissement de Brazzaville. A cet effet, ils ont procédé au nettoyage des salles de classe, de la cour de chaque établissement avant de désinfecter ces locaux.

« Nous jouons notre partition en qualité de conseiller municipal pour une rentrée sécurisée puisque soucieux d'épargner la vie de nos écoliers de la Covid-19 », a indiqué le conseiller Gulles Latran Ngabangui. « L'Etat prend des mesures pour une rentrée scolaire réussie et en qualité de conseiller j'ai aussi le devoir de m'assurer que tout se passera bien à Djiri. Il reste à distribuer aux écoliers du gel hydro-alcoolique et leur dire de respecter les mesures barrières. Nous travaillons avec les équipes de direction de chaque établissement pour nous informer des besoins urgents », a ajouté le conseiller départemental et municipal de Brazzaville.

Il entend également sensibiliser les écoliers aux directives spécifiques visant à étayer l'élaboration de protocoles de santé et de sécurité en milieu scolaire et dans les transports d'élèves.

En saluant le geste accompli par le conseiller, le directeur de l'école primaire Rigobert-Ngouolali, Nestor Faustin Okombi, a déclaré : « Nos écoliers vont fréquenter l'école en toute sécurité et leurs parents sont heureux. Nous plaidons auprès du conseiller de nous apporter les thermo-flash pour prendre la température des écoliers ».

Par ailleurs un parent d'élève a souhaité que les relations entre les écoles et les bureaux de santé publique locaux soient essentielles pour appréhender l'environnement complexe et en constante mutation de la Covid-19, pour planifier et rouvrir les écoles, ainsi que pour résoudre les autres problèmes de santé des écoliers.