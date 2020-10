Afrique: Conseil de sécurité - L'Accord de Juba est une réalisation historique pour la paix au Soudan

New York — Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué la signature de l'accord de paix de Juba par le gouvernement du Soudan, le Front révolutionnaire soudanais et l'Armée de libération du Soudan - faction de Menni Arko Mennawi.

Dans un communiqué de presse, les membres du Conseil ont félicité le Soudan et son peuple pour cette réalisation historique qui représente une occasion importante de parvenir à une paix globale et durable au Soudan et une étape importante pour la période de transition vers un avenir démocratique pacifique, stable et prospère du pays.

Les membres du Conseil de sécurité ont félicité les parties dans les négociations pour leur volonté et leur engagement politiques et se sont félicités du rôle du gouvernement de l'État du Soudan du Sud dans la facilitation des négociations.

Les membres du Conseil ont encouragé les signataires de l'accord de paix à lancer d'urgence le processus de paix, en particulier les principales dispositions de l'accord relatives aux arrangements de sécurité et à la lutte contre les causes profondes du conflit au Darfour et dans les deux régions.

Les membres du Conseil de sécurité ont renouvelé leur engagement d'appuyer la mise en œuvre de l'accord par le biais de la mission des Nations Unies au Soudan et de la mission hybride Union africaine-Nations Unies au Darfour, soulignant l'importance du partenariat entre l'ONU et l'Union africaine à cet égard.

Les membres du Conseil ont exhorté ceux qui ne se sont pas encore joints au processus de paix avec le gouvernement du Soudan à le faire immédiatement, de manière constructive et sans conditions préalables pour achever d'urgence les négociations sur l'accord de paix global, et ont appelé toutes les parties internationales à continuer d'encourager l'accord.

Le Conseil de sécurité a exprimé sa solidarité avec le peuple soudanais, affirmant qu'il était prêt à soutenir le Soudan pendant la période de transition, soulignant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Soudan.