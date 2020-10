Congo-Brazzaville: Patrimoine congolais - « Mandela, paix et liberté » peint aux couleurs nigérianes

Le forfait a été commis dans la soirée du mercredi 7 octobre par un peintre sous l'œil de deux sujets nigérians sur le symbole du square Mandela. La colombe posée sur les quatre lauriers entourant le globe et son socle, œuvre des frères Meko, Christophe et William, est désormais vert-blanc comme s'il appartenait à l'ambassade du Nigeria située à côté.

Surpris en flagrant délit aux alentours de 17h00 en train de peindre allègrement l'œuvre dédié à feu Madiba qui trônait autrefois sur la place qui portait son nom, le peintre a dit être un simple exécutant. Il a désigné deux hommes assis sur le béton à quelques pas de lui comme les commanditaires de la tâche. Interrogés à ce sujet, les sujets nigérians ont affirmé avoir reçu le mandat de leur ambassade pour rafraîchir le monument Mandela, paix et liberté sans autorisation préalable et, qui plus est, aux couleurs de leur drapeau !

Impensable que l'ambassade du Nigéria ait pris la liberté d'agir de la sorte de son propre chef. Informé de la forfaiture après que des Kinois outrés par ce geste inconvenant les ont mis au parfum, les auteurs de l'œuvre ont à leur tour fait part de leur déconvenue au Courrier de Kinshasa qui a fait une descente sur les lieux et constaté les faits. Aux dires des deux personnes rencontrées sur place, les deux sujets nigérians, le peintre aurait opéré sur instruction de l'ambassadeur lui-même. Pris à partie par les passants et sur menace de voir débarquer les frères Meko, auteurs -concepteurs du monument, ils ont été contraints à mettre un terme à cet outrage. Mais le mal étant déjà fait, l'œuvre arbore déjà les couleurs nigérianes, c'est dans cet état que Christophe et William en ont fait la désagréable découverte dans les heures qui ont suivi.

D'aucuns estiment qu'il s'agit d'un geste malhabile et délibéré de l'ambassade nigériane. En effet, plusieurs relèvent le fait qu'il fait suite à un premier acte plutôt subtil. Tout a commencé avec la clôture de fils barbelés, une sorte d'enclos qui a servi à cloisonner le monument, qui est un patrimoine de l'Etat congolais et classé comme l'un des plus significatifs de la capitale, Kinshasa. Sans autorisation préalable, de manière délibérée donc, l'œuvre a été assimilée à l'espace de la concession de l'ambassade de la République fédérale du Nigéria dont la façade principale et le portail ont été rafraichis et le monument l'a été « tout aussi naturellement ». Pourtant, il repose à quelques pas de cette chancellerie en attente de sa réhabilitation sur l'espace qui lui est dédié occupé pour l'heure par le container de la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila.

Nous tenons des frères Meko qu'avec le réaménagement du Boulevard du 30 Juin opéré dans le cadre des cinq chantiers, « le Monument était déplacé provisoirement et placé à côté du petit collège en attendant un aménagement plus adéquat de la place Mandela ». Un projet existe qui prévoit la réalisation d'un mini parc à côté qui n'a rien à voir avec le petit jardin actuel qui ne saurait lui faire concurrence.