Congo-Brazzaville: Football - La Fédération innove un système d'enregistrement de ses agents en ligne

Dans le cadre de la bonne gestion des informations des joueurs, entraîneurs, arbitres officiels techniques et clubs au niveau national et international, la Fédération congolaise de football (Fécofoot) organise du 13 au 31 octobre, dans l'ensemble du territoire national, un séminaire de formation sur le système en ligne permettant aux ligues et clubs d'enregistrer leurs acteurs.

Le séminaire de formation initié à l'intention des présidents de la Ligue nationale de football, des ligues départementales et clubs de football de Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie et Owando débute à Brazzaville du 13 au 19 octobre. Il permettra aux participants de s'instruire sur l'utilisation de trois systèmes d'enregistrement des informations des clubs et acteurs de football congolais. Il s'agit notamment du Système d'enregistrement des licences Fifa Connect (DTMS), le système de régulation internationale des transferts de la Fifa (TMS) et la Licence des clubs.

La circulaire de la Fécofoot stipule que la plateforme DTMS fournit aux associations et aux clubs un système d'informations en ligne conçu pour administrer et superviser les transferts nationaux, tandis que la plateforme Fifa Match Matching Système (TMS) est un système en ligne permettant aux associations membres de la Fifa d'enregistrer les transferts des joueurs entre clubs. Cependant, la Licence des clubs remplit toutes les exigences impératives minimales, en vue d'entamer la procédure d'admission aux compétitions.

Pour ce faire, la Fécofoot a lancé un appel à chaque ligue ou club de désigner un représentant ayant des connaissances en informatique. En sus, ce dernier doit se munir d'un ordinateur portatif avec une connexion internet. Le club doit avoir une adresse électronique dont les identifiants sont connus et maîtrisés par le représentant. La Fécofoot sera représentée par Louis Batoumeni, manager Fifa Connect/ DTMS-TMSII, Ntadissi koussangata, manager DTMS/TMS.

Alors que la Linafoot sera représentée par Guy Armand Loumouamou, manager Fifa Connect. La formation se déroulera en français et une évaluation test sera organisée sur lesdits systèmes avant la remise du système à chaque participant. Après Brazzaville, Pointe-Noire prendra le relais du 21 au 24 octobre avant Dolisie le 26 octobre et Owando, le 31 octobre. La confirmation de la participation se fait par courriel à l'adresse électronique : fecofoot@yahoo.fr.