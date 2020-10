Algérie: La Cour constitutionnelle vise l'"édification des institutions de l'Algérie nouvelle"

Constantine — La création de la Cour constitutionnelle dans le projet d'amendement de la Constitution adopté par le Parlement et soumis au référendum populaire le 1er novembre 2020, vise à "édifier les institutions de l'Algérie nouvelle", a affirmé l'enseignant à la Faculté de Droit de l'université Mentouri (Constantine 1), spécialiste en droit constitutionnel et avocat accrédité près la Cour suprême et le Conseil d'Etat, Pr. Nadir Amireche.

L'universitaire relève que la Cour constitutionnelle "représente une nouvelle institution de contrôle de l'Etat, n'ayant jamais figuré dans les constitutions algériennes successives depuis l'indépendance, par son nom, sa nature, sa composition, ses attributions et ses missions".

En sa qualité d'institution de contrôle indépendante, chargée de s'assurer du respect effectif de la Constitution, la Cour constitutionnelle constitue la "meilleure alternative au Conseil constitutionnel", institué pour la première fois dans la Constitution de 1989, précise-t-il.

L'universitaire a relevé les "différences fondamentales" entre le Conseil constitutionnel en vigueur dans la Constitution actuelle et la Cour constitutionnelle, créée dans le cadre du projet d'amendement de la Constitution.

Il a rappelé que les missions du Conseil consistent à se prononcer sur la constitutionnalité des traités, lois et règlements et sur l'inconstitutionnalité d'une décision législative soulevée devant une autorité judiciaire et notifiée par la Cour suprême ou le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, par contre, constitue une instance de contrôle de nature juridique radicalement différente du Conseil constitutionnel qu'elle va remplacer, notamment s'agissant de ses membres dont le mode de désignation est basé essentiellement sur l'élection.

En outre, tous les membres de la Cour doivent avoir 50 ans révolus au jour de leur désignation ou de leur élection, n'appartenir à aucun parti politique, jouir d'une expérience d'au moins 20 ans en droit et avoir suivi une formation en droit constitutionnel.

Pr. Amireche explique encore que la Cour constitutionnelle est saisie par le Président de la République, le Président du Conseil de la Nation, le Président de l'Assemblée Populaire Nationale, par le Premier ministre (ou le Chef du Gouvernement, selon le cas), mais aussi par 40 députés ou 25 membres du Conseil de la Nation.

Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles.

Un rôle important dans la promotion de la pratique démocratique

Institution indépendante de contrôle constitutionnel, la Cour constitutionnelle joue un "rôle important dans la promotion de la pratique démocratique en Algérie", en garantissant le respect de la Constitution, en particulier les dispositions mentionnées dans son préambule, a affirmé par ailleurs Pr. Amireche.

Il a précisé que la Constitution est "au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections périodiques libres et régulières".

Pr. Amireche estime, par ailleurs, que la Cour constitutionnelle "dispose des pouvoirs nécessaires lui permettant de participer efficacement avec les autres institutions de contrôle (la Cour des comptes, l'Autorité nationale indépendante des élections, l'Autorité de la transparence, de la prévention

et de lutte contre la corruption) et le pouvoir judiciaire, à la moralisation de la vie publique en Algérie", dans le cas où le peuple algérien approuve le projet d'amendement de la Constitution le 1 er novembre prochain.

Le spécialiste en droit constitutionnel soutient que "la fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabilités, son attachement ancestral à la liberté et à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution".