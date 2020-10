Afrique: Amical FIFA - La RDC sombre face au Burkina Faso à El Jadida

Ce fut une équipe de la RDC presque expérimentale qui n'a pas fait le poids face au Burkina Faso en amical Fifa, avec des nouveaux comme Malango, Wissa, Mfulu et des retours de Nkolola après plus ou moins cinq ans, ou encore Nsakala.

Trois buts à brosse, c'est le score de la cuisante défaite des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Etalons du Burkina Faso, le vendredi 9 octobre au Stade Ben Ahmed El Abd de la ville d'El Jadida au Maroc. La sélection conduite par Christian Nsengi Biembe est en stage de préparation de la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.

Les fauves congolais n'ont pas été à la hauteur des Etalons du pays des hommes intègres, dominés dans quasiment tous les compartiments. Ils ont encaissé le premier but dès la 14e minute par le joueur d'Aston Villa, Bertrand Traoré à la réception d'une balle arrêtée dévié par Abdou Razak Traoré. Bryan Dabo a doublé la mise à la 61e minute sur penalty consécutif à une faute de Christian Luyindama sur Bertrand Traoré. Et Dayo Issoufou, ancien de V.Club a marqué le troisième but dans les temps additionnels de la partie.

Pour cette rencontre face au Burkina Faso avec 90 % de son équipe type, le onze congolais s'est composé du gardien de but Joël Kiassumbua, des défenseurs Nsakala à gauche, Issama à droite, Luyindama et Marcel Tisserand dans l'axe. Ce dernier a quitté les siens à la 32e minute, sur blessure, remplacé par Bobo Ungenda. On a retrouvé un milieu de terrain inédit avec Omenuke Mfulu dans le rôle de récupérateur, Jordan Nkololo en relayeur et Fabrice Ngoma Lwamba en dépositaire de jeu. Les trois joueurs n'ont jamais joué ensemble. Et c'est pareil pour le trio d'attaque composé de Ben Malango en pointe, alors que Neeskens Kebano et Yoane Wissa placés sur les flancs.

Le sélectionneur Christian Nsengi a fait des changements outre celui d'Ungenda à la place de Tisserand en première période, Nil de Pauw a remplacé Wissa, Samuel Moutoussamy a pris la place d'Omenuke Mfulu, Gédéon Kalulu est monté à la place de Neeskens Kebano, Ifunga Ifaso a remplacé Jordan Nkololo. Tandis que Thimoty Fayulu, Anthony Mossi, Yannick Bangala, Jody Lukoki, Jordan Botaka, Francis Kazadi et Ifaso Ifunga n'ont pas bougé du banc des remplaçants.

Les absences des cadres tels Bakambu, Bolasie, Mbemba, Mpoku, Moke, Masuaku (qui était là mais s'est blessé à l'entraînement à quelques heures du match), et d'autres comme Chadrac Akolo, Jackson Muleka s'est vivement fait sentir. Tous ces joueurs n'ont pas pu rejoindre le groupe à El Jadida pour diverses raisons. Les Léopards jouent leur seconde rencontre amicale le 13 octobre à Rabat contre les Lions d'Atlas du Maroc qui ont battu, le même 9 octobre en amical, les Lions de la Teranga du Sénégal par trois buts à un.