Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2020 / 2021 - Abdourahmane Cissé offre 2000 kits scolaires aux écoles de Vridi cité

Le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, à travers la fondation qui porte son nom, a offert le 2 octobre 2020, 2013 kits scolaires à quatre groupes scolaires primaires. A savoir Epp Chapelle 1 (536 kits), Epp Vridi cité 1 et 2 (549 kits), Epp Vridi collectif (360 kits) et Epp N'Sikan 1 et 2 (566 kits).

A l'Epp Vridi collectif qui a servi de cadre à cette cérémonie, le président de la Fondation Abdourahmane Cissé (Fac), a rappelé que l'objectif du gouvernement est de permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir accès à l'école, sans distinction. « Lorsque que je reviens dans cette école, je me rappelle les souvenirs. J'ai fait toutes mes classes primaires ici. Du CP1 au CM2. Mon Cepe, je l'ai passé et obtenu ici. Je suis très attaché à l'éducation. C'est grâce à elle que je suis là et au poste que j'occupe aujourd'hui », a indiqué Abdourahmane Cissé.

Le ministre a fait savoir que les remerciements qu'il attend des élèves, c'est qu'ils se mettent au travail. « Ne baissez pas les bras. Écoutez vos enseignants, vos parents, et mettez-vous au travail. On ne peut rien obtenir dans la facilité, il faut travailler. Il y a quelques années, j'étais assis dans ce même endroit. Si j'ai pu arriver là où je suis, vous y arriverez également », a souligné le président de la Fac. Le donateur a aussi appelé à une distribution transparente des kits, afin que chaque élève puisse en avoir.

Bouaré Mouna, en classe de CM2, porte-parole des élèves, a pour sa part, remercié le donateur et promis lui faire honneur en travaillant bien à l'école. « Nous promettons de faire des écoles de Vidi cité, les meilleures aux prochains examens », a-t-elle promis.

Quant à Kacou Guy, au nom des présidents des Coges et Brédou Kouadiobra Solange épouse N'Guessan, Inspectrice de l'Enseignement primaire, ont exprimé leur infinie gratitude au ministre qui n'est pas à sa première action. Puisque le mardi 22 septembre dernier, les écoles d'Adjahui-Coubè ont reçu de la fondation 1400 kits scolaires. La Fac, pour cette rentrée scolaire 2020 / 2021, a prévu distribuer 10.000 kits scolaires dans la commune de Port-Bouët.