Algérie: Forêt de Djbel El Ouahch de Constantine - Collecte d'environ 20 t de déchets ménagers

Constantine — Une quantité de près de 20 tonnes de déchets ménagers a été collectée samedi au niveau des lacs 3 et 4 ainsi que du parc de stationnement de la forêt de Djbel El Ouahch dans la commune de Constantine.

Environ 20 tonnes de déchets ménagers de toutes sortes (sacs, bouteilles en plastique et restes de nourriture jetés par les familles qui se rendent dans cet espace de détente) ont été ramassées lors d'une opération de nettoiement de cette zone forestière, a indiqué en marge de cette initiative, le responsable de la communication auprès de la Conservation des forêts, Ali Zegrour.

Organisée conjointement par la Direction des forêts et la Direction de la jeunesse et des sports (DJS), cette opération a vu la participation de plusieurs associations sportives et environnementales ainsi que des entreprises spécialisées dans le nettoyage et la collecte de déchets, a-t-on précisé.

Ont pris part à cette action, les représentants de 25 mouvements associatifs, entre autres le Club d'aventure et des activités de montagne, l'Association pour le développement rural et la promotion des investissements, l'Association Tarik Assalama, l'Association de la chasse et les scouts musulmans algériens (SMA), ainsi que l'Association pour la protection de l'environnement et de la nature, a-t-on détaillé.

A l'occasion, plus de 400 volontaires formés et plus de 70 agents de la Conservation des forêts, de la DJS et des services d'assainissement de la commune de Constantine ont été mobilisés en sus de la mobilisation de quatre (4) grands camions, a fait savoir la même source, notant que les déchets collectés seront détruits dans les différents centres d'enfouissement technique (CET) de la wilaya.

S'exprimant en marge de cette opération, le président de l'Association pour le développement rural et la promotion des investissements, Badis Filali a insisté sur l'importance de l'esprit de responsabilité citoyenne ainsi que la préservation et la valorisation de ce patrimoine forestier "important".

Pour rappel, une large opération de nettoiement a été organisée récemment au niveau des forêts d'El Djebas (commune de Constantine) et d'El Baaraouia (commune d'El-Khroub) où une quantité importante de déchets de différentes natures, estimées respectivement à près de 20 tonnes et 47 tonnes, a été collectée et enfouie.

A signaler que la wilaya de Constantine dispose d'environ 28.074 hectares de surfaces forestières, soit 12 % de sa superficie totale.