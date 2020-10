Algérie: Explosion de gaz à El Bayadh - Tebboune adresse un message de condoléances

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté samedi les condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes de l'accident tragique causé par une fuite de gaz survenue dans la ville d'El Bayadh, ayant fait quatre morts et des blessés, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

"Suite à l'accident tragique causé par une fuite de gaz survenue dans la ville d'El Bayadh et qui a fait quatre morts et des blessés, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune présente les condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes, priant Allah le Tout-Puissant d'accorder à leurs âmes Sa Sainte Miséricorde et aux blessés prompt rétablissement", lit-t-on dans le message.

Le Président Tebboune a également ordonné au ministre de l'Intérieur, "l'ouverture d'une enquête approfondie, pour déterminer les tenants et aboutissant de l'incident et définir les responsabilités", conclut la même source.