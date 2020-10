Algérie: Explosion de gaz à El Bayadh - Le Premier ministre présente ses condoléances

Alger — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présenté samedi ses sincères condoléances aux familles des victimes de l'accident tragique survenu dans la wilaya d'El Bayadh suite à une fuite de gaz.

"Suite au tragique accident survenu dans la wilaya d'El Bayadh dû à une fuite de gaz et qui a causé le décès de quatre citoyens et des blessés, je présente mes condoléances les plus sincères et les plus attristées aux familles des victimes, priant Allah le Tout-Puissant de les accueillir dans Son Vaste Paradis, et un prompt rétablissement aux blessés", a écrit le Premier ministre dans un tweet.