Soudan: Le pays participe à la mission d'observation électorale aux Seychelles

Khartoum — Le Soudan participera à la mission d'observation des élections, qui représente le Mécanisme est-africain pour les opérations d'intervention rapide et de maintien de la paix, pour surveiller les prochaines élections aux Seychelles, qui auront lieu du 22 au 24 octobre.

Dr Faisal Abdullah Mahjoub, coordinateur de la composante civile soudanaise, a déclaré à SUNA que la Mission d'observation électorale est arrivée aux Seychelles vendredi après-midi, notant que la participation du Soudan s'inscrit dans le cadre du Mécanisme de maintien de la paix en Afrique de l'Est pour surveiller les élections qui auront lieu aux Seychelles, soulignant la participation du Soudan au premier processus de surveillance des élections dans l'État des Comores en 2017.

Faisal a expliqué que le Soudan participe parmi dix pays d'Afrique de l'Est avec un représentant de chaque pays, et que le Soudan est représenté dans cette mission par M. Khaled Thabet, membre de la composante civile soudanaise.

Faisal a déclaré que le Mécanisme de maintien de la paix de l'Afrique de l'Est a été créé en 2007 et qu'il s'agit d'un mécanisme d'intervention rapide pour l'opération de maintien de la paix, et qu'il est présidé par le Conseil des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, suivi des ministres de la Défense et des chefs d'état-major, puis d'un conseil d'experts.

Le mécanisme comprend trois composantes: la composante militaire, la composante de police, la composante civile. Il intervient rapidement en cas de conflit en Afrique de l'Est sous le couvert et les systèmes de l'Union africaine et des lois et règlements des Nations Unies.