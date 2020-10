Soudan: Ministre de l'Énergie - Arrangements en cours pour libéraliser les prix des carburants

Khartoum — Le ministre de l'Énergie et des Mines, l'ingénieur Khairi Abdul Rahman, a révélé que des arrangements sont en cours pour mettre en œuvre la politique de libéralisation des prix de l'essence et du benzène, et qu'une décision de libération de leurs prix a été il y a longtemps et officiellement annoncée par le Premier ministre lors de réunions publiques et dans son interview télévisée.

Il a souligné que cette question ne faisait plus l'objet de fuites, mais qu'elle attendait les dispositions prises par le ministère de l'Énergie et des Mines, à commencer par le comptage et la qualification des entreprises qui entreront dans le processus d'importation et de vente, ainsi que la préparation et la déclarer des offres internationales pour une concurrence libre et transparente.

Il a annoncé l'achèvement du processus de candidature et de tri en toute transparence et que des exigences pour les entreprises gagnantes ont été émises, saluant le résultat des offres qui était très honorable pour tous ceux intéressés à l'intérieur et à l'extérieur du Soudan en termes de professionnalisme et de professionnalisme élevé requis par le ministère, ajoutant que le ministère a fourni une valeur commerciale d'environ (35) millions de dollars sur la valeur totale des dérivés pétroliers achetés, par rapport à ce qui se faisait auparavant sans soumission.

Il a annoncé l'arrivée d'un grand nombre de navires dans le cadre de cette offre globale, qui attend l'achèvement des étapes d'achat, sur la base du plan de portefeuille stratégique de produits défini par le Comité supérieur des urgences économiques, qui trie actuellement les entreprises locales qui distribueront les produits dérivés importés via leurs stations avec un prix de vente gratuit.