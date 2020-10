Egypte: Le Président Al-Sissi inaugure l'exposition artisanale "Notre Patrimoine"

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi, a inauguré ce samedi l'exposition artisanale baptisée "Notre patrimoine", organisée par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (PME).

Le Président Al-Sissi a encouragé les exposants et les entrepreneurs à développer et à augmenter leur production, afin de créer de nouveaux emplois et de transférer leur expertise technique et industrielle à de petits artisans, a déclaré le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

Le chef de l'État a ordonné d'offrir tout l'appui aux industries et métiers de l'artisanat, de soutenir la vente des anciens produits égyptiens, à travers cette exposition, avec une marge commerciale en vue de porter haut le label de la production locale, a déclaré le porte-parole de la présidence Bassam Radi.

L'exposition "Notre patrimoine" est l'une des plus grandes expositions spécialisées dans le domaine de l'artisanat et du patrimoine, avec plus de 600 exposants provinciaux et des associations de la société civile participent à cette exposition, a ajouté M. Radi.