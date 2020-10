Egypte: La glorieuse victoire d'Octobre est un tournant dans l'histoire de l'Egypte

"La glorieuse victoire d'Octobre constitue un tournant dans l'histoire de l'Egypte vers le progrès et le développement, a déclaré dimanche le Premier Ministre, Moustafa Madbouly dans une allocution prononcée lors des activités du 32e colloque culturel des forces armées intitulé "Octobre 73... symbole de survie et de développement" et organisé en présence du président Abdel Fattah Al-Sissi.

M. Madbouly a félicité le peuple égyptien à l'occasion du 47e anniversaire de la glorieuse victoire d'Octobre. "Celle-ci est une grande occasion pour rappeler les événements les plus importants que cette nation a traversés pour savoir comment était l'Egypte, où elle se trouve actuellement et quelle est la vision future de ce grand pays, dans le but de tirer des leçons qui qui pourraient aider à bâtir l'avenir", a dit M. Madbouly.