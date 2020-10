Ile Maurice: Alicia, 5 ans et Fabrice, 12 ans, meurent noyés - La douleur d'une mère

Le double drame de dimanche 4 octobre à Montagne-Longue est encore dans tous les esprits. Les parents peinent à comprendre ce qui s'est passé dans la tête des enfants.

Après le double drame qui a secoué la famille Mariano à Notre-Dame, la mère d'Alicia et de Fabrice, âgée de 46 ans, tente toujours de comprendre ce qui a pu se passer. Nous l'avons rencontrée mercredi, et elle ne cesse de se demander comment ses deux petits âgés de 5 et 12 ans, ont pu se retrouver dans le bassin d'irrigation, connu comme bassin l'Amitié, à quelques pas à l'arrière de leur maison.

«Mo la tet enkor fatigué. Mo la tet pré pou exploser», dit-elle. Elle raconte que ses enfants ne sont jamais allés près du bassin. «Ils ont l'habitude de jouer près de la maison mais ils ne sont jamais allés jusqu'au bassin. Je ne sais pas ce qui a pu se passer et pourquoi ils ont décidé d'aller là-bas», soupire la maman d'Alicia et de Fabrice.

La quadragénaire, une femme au foyer, raconte que ses deux enfants sont d'habitude très obéissants et débrouillards. «Mon fils m'aidait beaucoup dans les tâches ménagères. Je n'avais pas besoin de lui demander car il aimait mettre la main à la pâte. S'il voyait que les vêtements étaient secs, il allait les ramasser. Il allait vider la poubelle lorsqu'elle était remplie. Il faisait tout cela sans que je ne lui demande. Nous avions prévu d'emmener Alicia et Fabrice à Rodigues pour les vacances scolaires», poursuit-elle tristement.

Originaires de Rodrigues

La famille, qui est originaire de Rodrigues, vient de s'installer, il y a un mois, dans le village de Notre-Dame où elle loue une maison. Elle vivait auparavant à D'Épinay. Le père des victimes, Joseph Mariano, 48 ans, exerce comme maçon. Son épouse et lui ont quitté Rodrigues pour s'installer à Maurice, il y a 19 ans. Ils ont deux autres fils de 18 et 10 ans.

Il raconte que le dimanche fatidique, Fabrice et lui devaient se rendre au Champ-de-Mars. «Lorsque nous nous sommes réveillés, je le lui ai dit. Il aime bien les chevaux. Parfois je l'emmenais avec moi au Champ-de-Mars. Mais ce jour-là, il m'a dit qu'il ne voulait pas venir. Je ne sais pas pourquoi il a refusé. Finalement, moi aussi je suis resté à la maison», confie Joseph Mariano.

Lorsque les parents ont réalisé que les enfants n'étaient pas là depuis un bon moment, ils ont entamé des recherches dans les environs. En arrivant près du réservoir, ils ont trouvé un pot de chewing-gum qu'Alicia aimait. C'est là qu'ils ont compris qu'un drame s'était produit. La police de Montagne-Longue a été alertée vers 11 heures.

Des volontaires ont repêché le corps de la petite Alicia alors que Fabrice était introuvable. Des éléments du Groupe d'intervention de la police mauricienne ont été sollicités. Le corps sans vie de Fabrice a été retiré de l'eau après presque deux heures de recherche. Selon les proches les deux enfants étaient inséparables. «Ils étaient toujours ensemble. Nous pensons qu'il se peut qu'Alicia soit tombée dans le bassin et que son frère a essayé de la rattraper», expliquent des membres de la famille. Les funérailles des deux victimes ont eu lieu lundi après-midi.

Un bassin profond et dangereux

Ce bassin est réputé pour être dangereux dans la région. «Nous n'allons pas là-bas car le bassin est très profond et nous fait peur», disent des habitants de Notre-Dame. D'ailleurs, le bassin se trouve sur une propriété privée. Un planteur, qui possède un champ de légumes à proximité du bassin, dit avoir souvent vu les enfants venir jouer là, mais qu'il leur dit de ne pas s'approcher du bassin. Il les surveillait lorsqu'ils étaient là. Quand il finissait son travail, il leur demandait de rentrer chez eux et ces derniers l'écoutaient. Mais malheureusement, dimanche, il n'était pas là pour jeter un œil sur eux.

Le bassin déjà clôturé

Cette tragédie a bouleversé plus d'un. Notamment les députés de la circonscription no 4. Le ministre de l'Énergie et des Services publics, Joe Lesjongard, n'a pas tardé à réagir. En effet, dès le lendemain de cette double noyade, il a pris contact avec les responsables de ce bassin d'irrigation. Dans une lettre qui leur a été adressée, il leur a demandé de prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter des parties de baignade. Depuis, le bassin a été clôturé. L'on apprend également qu'une rencontre devrait avoir lieu prochainement entre les députés de la région et les responsables de ce bassin afin d'éviter une autre tragédie.