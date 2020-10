Algérie: Education - Volonté de consacrer un dialogue sérieux avec le partenaire social

Alger — Le ministre de l'Education nationale, Mohamed Oudjaout a affirmé, samedi à Alger, son souci de consacrer la culture d'un dialogue "sérieux et franc" avec le partenaire social.

S'exprimant dans une rencontre qu'il avait tenue avec le Syndicat national autonome des personnels de l'intendance du secteur de l'Education nationale (SNAPI), dans le cadre de sa rencontre de prise de contacts avec les organisations syndicales récemment agrées, le ministre a fait part de sa " volonté sincère de fonder une nouvelle approche qui fait prévaloir la politique de dialogue et de concertation dans le traitement des préoccupations soulevées".

A l'occasion, le Premier responsable du secteur a fait part de " la grande confiance du ministère quant à la conscience de ses partenaires", afin que, a-t-il ajouté, tout un chacun puisse " concevoir et développer une stratégie nationale globale et complémentaire, à même de relancer le secteur".

Pour le ministre, cette stratégie engagée actuellement par le ministère devra améliorer les conditions de la scolarisation des élèves et promouvoir les conditions de travail de ses fonctionnaires, d'autant qu'elle requiert, a-t-il dit, le soutien et l'aide du partenaire social.

Pour sa part, le SNAPI a soulevé des préoccupations d'ordre socio-professionnel qui ont été débattues " avec conscience et responsabilité".

M.Ouadjaout a réitéré dans une autre rencontre avec le Secrétaire national du Syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale (SIEN) et les membres du bureau national du syndicat, " sa volonté sincère de fonder une nouvelle approche, à même de faire prévaloir la politique de dialogue et de concertation dans le traitement des préoccupations soulevées".

Le ministre a assuré de son intention de réactiver le dialogue avec les syndicats " sans exclusive", tant au niveau local que central, en vue d'écouter les préoccupations du partenaire social et veiller à la leur prise en charge, dans les limite des compétences du ministère.

" Le défi inhérent à l'édification d'une école algérienne impose d'honorer l'engagement pris par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune (...), à l'endroit de la société, en premier, et de la corporation éducative, en second, avec toutes ses composantes (élèves, enseignants et personnels), a-t-il soutenu.

Le ministère de l'Education nationale a entamé des rencontres bilatérales avec les responsables des organisations syndicales récemment agrées, et ce trois jours durant, en vue de débattre des préoccupations socio-professionnelles des syndicats et de leurs conceptions pour mener à bien l'année scolaire.

Il s'agit du Syndicat national des directeurs des établissements primaires, du Syndicat national autonome de l'orientation scolaire et professionnelle (SNAOSP), du Syndicat national autonome des adjoints et superviseurs de l'éducation, du Syndicat national autonome des personnels de l'intendance du secteur de l'Education nationale (SNAPI), de l'Organisation algérienne des professeurs de l'éducation, du Syndicat des directeurs de lycées et du Syndicat des inspecteurs de l'éducation nationale (SIEN).