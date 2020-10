Maroc: Une journée d'étude pour traiter de la protection juridique de la femme marocaine à l'étranger , le 14 octobre à Rabat

Rabat — Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'Etranger organise, mercredi 14 octobre, une journée d'étude en présentiel et à distance sur le thème de "La protection juridique de la femme marocaine résidant à l'étranger sur la base du code de la famille et des accords internationaux", en présence de juges, d'experts et d'avocats exerçant au Maroc et à l'étranger.

L'organisation de cette rencontre intervient à l'occasion de la Journée nationale de la femme marocaine, qui coïncide avec le 10 octobre de chaque année, et qui est l'occasion de faire le point sur les principales réalisations de la femme marocaine et d'évaluer les différents défis qui se dressent face à l'application de plusieurs textes législatifs nationaux et articles de conventions de coopération judiciaire dans le domaine civil, en lien avec les droits de la femme marocaine résidant à l'étranger, indique un communiqué du ministère.

Cet événement s'inscrit également dans le cadre de la sollicitude qu'accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Marocains résidant à l'étranger, en vue d'améliorer leur situation et défendre leurs droits et intérêts, ajoute la même source, notant que cet événement intervient également dans le cadre du suivi des changements sociaux, culturels et démographiques profonds que connait la diaspora marocaine, notamment chez les générations montantes.

La rencontre ambitionne d'approfondir le débat scientifique autour de plusieurs questions et problématiques en lien avec les accords de coopération judiciaires comme la difficulté pour les juridictions des pays d'accueil de reconnaitre les décisions rendues par les tribunaux marocains et la difficulté d'appliquer ces décisions dans les pays de résidence, précise le ministère.

Les participants à cette rencontre examineront plusieurs propositions visant à dépasser ces écueils et à mettre en place des projets et des procédures pratiques permettant de répondre aux aspirations des femmes marocaines dans le monde, en plus de raffermir leur attachement au Royaume à travers le renforcement de l'arsenal juridique civil.