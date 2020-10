Soudan: UE - 120 tonnes supplémentaires de secours au Soudan

Khartoum — Suite aux deux ponts aériens humanitaires liés au COVID-19 en juin et au paquet Team Europe pour aider le gouvernement soudanais à répondre aux inondations de septembre, 120 tonnes supplémentaires de matériel de secours d'urgence sont arrivées samedi, portant le total des secours d'urgence de l'Union européenne (UE) cette année à plus de 260 tonnes.

Un communiqué de presse publié par la délégation de l'Union européenne au Soudan indique que les fournitures sont arrivées avec un avion affrété par l'UE à Khartoum par le bureau régional de Save the Children pour l'Afrique orientale et australe.

Le communiqué de presse a ajouté que les derniers articles de secours amélioreraient la vie des personnes touchées par les inondations en ayant accès à des services de santé mobiles et à des articles non alimentaires tels que des kits d'ustensiles de cuisine, des tapis de couchage et des moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée, entre autres.

Ces derniers articles ont été apportés par « Save the Children International (SCI) » et financés par les opérations de protection civile et d'aide humanitaire de l'Union européenne (ECHO) pour soient distribués aux États de Sennar, Khartoum, Al Gezira et Nil Blue, indique le communiqué de presse.

« Malgré le recul des eaux de crue, de nombreux soudanais souffrent encore des effets des inondations. On peut compter sur l'Équipe Europe pour aider le Gouvernement soudanais à aider son peuple aux prises avec des crises naturelles ou causées par l'homme. Ce gros avion-cargo est une autre manifestation tangible de la solidarité européenne avec tous les Soudanais, a déclaré l'ambassadeur Van den Dool.