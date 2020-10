Ile Maurice: Anniversaire - L'hommage de Bérenger à Sir Gaëtan ne laisse pas insensible

Le chef des militants a salué la contribution du leader historique du PMSD au tourisme dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux cette semaine. Des internautes l'ont critiqué tandis que d'autres ont apprécié son geste.

27 000 vues. L'hommage du leader du MMM à feu sir Gaëtan Duval, dont on célébrait les 90 ans le 9 octobre, a attiré une bonne audience sur les réseaux sociaux. Cette vidéo de deux minutes postée le 6 octobre par les proches du leader historique du PMSD n'est pas passée inaperçue. Loin de là.

«Tout dimoun koné kombyé kitsoz ti separ mwa ek sir Gaëtan dan le passé», rappelle Paul Bérenger après avoir parlé de l'enfance et de l'adolescence de sir Gaëtan Duval. Par la suite, il rend hommage à l'ancien ministre du Tourisme. Tantôt reprenant son souffle tantôt maîtrisant ses émotions, le leader du MMM a enchaîné avec une voix calme. «Tout dimounn koné ki sir Gaëtan in fer bokou pou developman de lindistri du tourism. Tou seki mo sweté, nou inspir de tou seki sir Gaëtan in fer pou le toursime. Pran inspirasion pou ki sakenn donn so koudmé pou tir Maurice dans sa situationla», déclare-t-il.

Même électorat

L'hommage de Paul Bérenger à l'égard de son adversaire politique historique ne laisse pas insensible. Les deux partis avaient toujours pêché dans le même électorat et cela avait provoqué des affrontements entre partisans.

D'où les différentes réactions sur les réseaux sociaux. Quelques-unes critiquent la prise de position de Paul Bérenger, mais ils sont plus nombreux qui apprécient son geste. «Bravo Paul pour cette grande leçon sur le pardon et le regard tourné vers un avenir en commun pour le pays», a écrit une internaute.

Pour l'historien Jocelyn Chan Low, l'attitude de Paul Bérenger n'a rien d'étonnant. «Le leader du MMM a toujours été objectif dans ses comptes rendus de l'histoire. Quand il écrit sur sir Seewoosagur Ramgoolam, il l'a fait d'une façon juste même si l'ancien leader du PTr était son adversaire politique», observe-t-il.

De plus, l'historien rappelle que Paul Bérenger et sir Gaëtan Duval, quoiqu'adversaires politiques, ont été appelés à travailler ensemble à un moment. «En 1973 quand sir Gaëtan Duval avait quitté le gouvernement pour se trouver dans l'opposition, il avait commencé à œuvrer pour les ouvriers de la zone franche. Le MMM, qui avait son syndicat, craignait un rapprochement entre les ouvriers et sir Gaëtan Duval, il y a eu une entente entre les deux partis pour militer pour les ouvriers, mais pas d'alliance», précise-t-il.

Chaussettes

Il y a une autre anecdote que beaucoup de Mauriciens ne connaissent pas. À l'époque, le geste n'a pas été apprécié par les partisans des deux partis. Jocelyn Chan Low raconte que sir Gaëtan Duval était parti rencontrer Paul Bérenger chez lui pour des pourparlers, mais il devait se rendre à une cérémonie par la suite. Comme le leader des Bleus ne portait pas l'habit approprié, il avait emprunté une paire de chaussettes de Paul Bérenger.

L'historien ne manque pas de rappeler que sir Gaëtan Duval a failli rejoindre l'alliance Navin Ramgoolam-Paul Bérenger en 1995. «Si les deux hommes n'ont pas pu travailler ensemble, c'est en raison de leur caractère», explique-t-il. Cependant, en l'an 2000, le PMSD dirigé par Maurice Allet a pu faire alliance avec le MMM aux côtés du MSM. Il faut aussi rappeler que vers la fin de sa carrière, sir Gaëtan Duval avait désigné Paul Bérenger comme son héritier politique.