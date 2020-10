Angola: Le pays éfend la restructuration de la FAO

Rome — L'ambassadrice angolaise Maria de Fátima Jardim considère la restructuration du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comme «prioritaire et cruciale», afin de relever les différents défis, en particulier l'éradication de la faim et de l'extrême pauvreté dans le monde.

Dans le cadre de la structure organique, l'Angola propose d'intégrer les risques et vulnérabilités climatiques dans la division des ressources naturelles et des flux de production, et d'inclure des statistiques et des indicateurs dans la division de l'économie sociale et des flux de développement.

La création de nouveaux départements, dont l'un est l'agro-écologie intégrée et durable l'innovation technologique et un autre pour la préservation de la biodiversité, sont également inclus dans l'ensemble des propositions présentées par l'ambassadrice angolaise, qui ont été accueillies par ses pairs.

Maria de Fátima Jardim s'exprimait vendredi lors d'une réunion virtuelle entre les membres du Groupe africain auprès des agences des Nations Unies à Rome et les dirigeants de la FAO, qui a permis d'échanger des vues, des idées et des suggestions pour l'élaboration du Nouveau cadre stratégique de la FAO qui sera en vigueur de 2022 à 2031, en tenant compte des priorités de l'Afrique.

Les discussions ont pris en compte les domaines programmatiques, les partenariats, les défis et les opportunités qui affectent et influenceront la sécurité et la souveraineté alimentaire dans les décennies à venir, les risques et incertitudes.

La diplomate angolaise considère le nouveau cadre de l'organisation comme une priorité et un changement crucial, en vue d'augmenter sa dynamique et son action pour obtenir de meilleurs résultats.

"Nous avons plusieurs priorités, mais à moyen et long terme, la première tâche sera de mettre fin à la faim et à l'extrême pauvreté dans le monde et de participer aux programmes nationaux au titre des Objectifs de Développement Durable à l'horizon 2030", a-t-elle ajouté.

Fátima Jardim a salué les résultats positifs obtenus dans le cadre des réformes initiées en 2008 et a énuméré certains domaines pertinents, conformément aux efforts de la FAO, en proposant de simplifier le processus d'accès au Fonds vert pour l'adaptation au climat.

"La complexité de l'accès aux fonds doit être réduite, tant pour les programmes de coopération technique (PCT) que pour d'autres, en mettant l'accent sur le Fonds vert pour l'adaptation au climat", a déclaré Fátima Jardim qui est également représentante permanente de l'Angola auprès de la FAO.

La diplomate a souligné que l'augmentation de la production et de la productivité implique un accès accru au financement, l'intégration de l'énergie dans les infrastructures, la formation, l'innovation et la technologie et l'amélioration des compétences.

Pour la représentante angolaise, il est nécessaire de préserver la biodiversité, donnant priorité à la recherche et à la gestion durable des ressources naturelles.

Fátima Jardim défend des politiques plus structurées qui peuvent intégrer le secteur agricole comme une priorité essentielle pour mettre fin à la faim et à l'extrême pauvreté et la mise en place d'un partenariat dynamique pour la transformation et le développement agricoles.

Ainsi, a-t-elle renchéri, le secteur public, avec une efficacité accrue, devrait soutenir le secteur privé qui, avec son rôle dynamique et innovant, devrait à son tour explorer les ressources et trouver des solutions au problème du chômage et à d'autres aspirations des communautés.

Par ailleurs, l'ambassadrice a souligné que la structure des bureaux régionaux était encore très centralisée, avec une marge d'autonomie très limitée.

Elle a déploré la faible coopération entre les pays de la même région qui présentent des similitudes agro-écologiques et culturelles, ainsi que le peu d'incitations à l'échange de bonnes pratiques.

L'ambassadeur propose que les représentations de la FAO soient plus pragmatiques et mieux équipées, tout en préconisant de réduire le temps (pas plus de trois jours) des réunions des conseils techniques de la FAO, afin de permettre une plus grande présence des ministres.

Selon Fátima Jardim, des accords de libre-échange, l'organisation des marchés, le renforcement de la participation aux chaînes de valeur mondiales et l'amélioration des filières nationales et régionales doivent être mis en œuvre.

Le renforcement du capital humain, l'augmentation du marché du travail, le niveau de développement de l'industrie manufacturière pour soutenir le secteur agricole et l'amélioration des infrastructures productives, sont d'autres thèmes présentés par l'Angola lors de la réunion de consultation du Groupe africain.