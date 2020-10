Maroc: Attijariwafa bank décroche le titre "Top Performer RSE" de l' année

Le groupe Attijariwafa bank (AWB) a été désigné "Top Performer RSE" en 2020, pour la 4ème année consécutive, par le leader européen de la notation extra-financière, Vigeo Eiris.

Ce palmarès récompense les entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, dont les démarches de responsabilité sociétale sont les plus avancées et ayant ainsi obtenu les meilleurs scores selon le référentiel de Vigeo Eiris pour leur capacité à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur système de management, fait savoir AWB dans un communiqué.

Le référentiel de notation compte plus de 38 critères portant sur six domaines, à savoir le capital humain, les droits de l'Homme, l'environnement, le comportement sur les marchés, la gouvernance et l'engagement sociétal, précise la même source, ajoutant qu'AWB présente en effet des scores parmi les plus élevés du marché, en particulier sur les critères "offre de produits et de services verts", "amélioration continue des compétences et de l'employabilité des collaborateurs" et "assurance de traitement équitable des actionnaires".

Attijariwafa bank est également maintenue dans l'indice ESG10 de la Bourse de Casablanca, dont elle fait partie depuis son lancement en septembre 2018. Cet indice, révisé annuellement, regroupe les dix entreprises les plus socialement responsables cotées à la Bourse de Casablanca, suite à leur évaluation par Vigeo Eiris. Ces distinctions récompensent l'engagement continu du groupe en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) et sa capacité à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son système de management, conclut le communiqué.