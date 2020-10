Angola: Les Angolais sont surpris par la mort de Rescova

Luanda — La société angolaise continue d'exprimer sa consternation face au décès du gouverneur d'Uíge, Sérgio Luther Rescova, survenu vendredi soir des suites de maladie.

Le politicien est décédé à Luanda, à l'âge de 40 ans, après avoir été évacué d'urgence de la province d'Uíge.

Depuis la confirmation du décès par le gouvernement angolais, plusieurs messages de condoléances sont parvenus à la rédaction de l'ANGOP, vantant les qualités professionnelles de Luther Rescova.

À ce propos, le Secrétariat du Conseil des ministres s'est joint aux voix qui déplorent profondément le décès de Luther Rescova, considérant qu'il avait encore beaucoup à donner pour l'Angola.

Exprimant une douleur «énorme» lors de cet événement malheureux, le ministère de la Santé a déclaré que Sérgio Luther Luther Rescova restera toujours dans les mémoires comme un combattant pour la cause sociale des Angolais et un jeune homme qui a exprimé ses idées avec ferveur, clairement, sans aucune crainte et d'une manière directe et indubitable appartenant à une génération émergente qui serait sûrement très utile en ce moment et dans l'avenir du pays.

Pour le ministère de l'Industrie et du Commerce, la mort de Sérgio Luther Rescova a été «une énorme» surprise. Ce département ministériel adresse les sentiments les plus profonds de regret à la famille endeuillée et au gouvernement provincial d'Uíge.

Le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu, affirme que la mort du gouverneur d'Uíge exige une réflexion sur sa vie politique, le qualifiant de fonctionnaire exemplaire.

Le même sentiment est exprimé par l'ambassadrice angolaise en Afrique du Sud, Filomena Delgado.

Dans son message de condoléances, la diplomate souligne que le pays vient de perdre un jeune homme dynamique et prometteur et représentant d'une génération de politiciens qui avait beaucoup à donner au pays et continuer d'inspirer confiance en leur jeunesse.

«À 40 ans, il laisse un immense vide dans la structure de gouvernance où il a su avec dévouement, engagement et sacrifice s'acquitter des différentes fonctions et défis que lui ont été confiés.», lit-on dans le message.

À son tour, le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, met en relief les qualités politiques, civiques et professionnelles du gouverneur d'Uíge, Sérgio Luther Rescova.

Ernesto Muangala souligne que Sérgio Rescova a mené une vie dédiée à la patrie angolaise et doit toujours être reconnu pour ses réalisations, car il a su rester fidèle à ses principes et contribuer avec son intelligence au développement du pays.

Son parcours politique, a-t-il dit, en particulier en faveur de la jeunesse, est incommensurable et devrait être un bel exemple de personnalité et de professionnalisme pour la nouvelle génération.

(Carrière politique)

Sérgio Luther Rescova Joaquim est né le 16 mai 1980 dans la commune de Damba, province d'Uíge. Détenteur d'un Master 2 en sciences juridiques et politiques et diplômé en droit de l'Université Catholique d'Angola, il était député à l'Assemblée nationale, depuis septembre 2017.

Il a également occupé le poste de secrétaire national de la JMPLA, l'organisation de jeunesse du MPLA. Entre le 2 janvier 2019 et le 26 mai 2020, il a assumé les fonctions de gouverneur de la province de Luanda. Du 26 mai 2020 à nos jours, il a occupé le poste de gouverneur de la province d'Uíge.